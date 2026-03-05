Ο καθησυχαστικός Δένδιας, τα μπράβο του Δούκα στον Σάντσεθ και τα ξεροτήγανα του Μητσοτάκη

Ο Μαξιμιλιανός για τη σημασία των δηλώσεων Δένδια για την προστασία της Κύπρου και για τα κεράσματα των πρωθυπουργικών γενεθλίων.

Γενέθλια είχε χθες (04/03) ο Μητσοτάκης όπως σας έγραψα και οι συνεργάτες του δεν τον ξέχασαν. Μετά τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, η πόρτα της αίθουσας άνοιξε και μπήκαν οι κυρίες του γραφείου του με μια τούρτα αμυγδάλου, ενώ ο πρωθυπουργός κέρασε τους συνεργάτες του σαντουιτσάκια από καφέ της πλατείας Κολωνακίου.

Και μετά στη Βουλή βεβαίως οι συνεργάτιδες του γραφείου του τον περίμεναν με μια ατομική τούρτα με κερί για να σβήσει, ενώ όσοι βουλευτές πέρασαν από το πρωθυπουργικό γραφείο βρήκαν ως κέρασμα τρουφάκια και τούρτα χωρίς ζάχαρη από το Fresh, αλλά και ξεροτήγανα γιατί είμαστε και Κρητικοί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr