Την ώρα που έπεφταν πύραυλοι στον ουρανό του Ντουμπάι κάποιοι Βρετανοί τουρίστες χόρευαν και ξεσάλωναν στην πισίνα κρουαζιερόπλοιου.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πόλεμος του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζεται για πέμπτη μέρα. Την ίδια ώρα, πολλά πλοία έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, αρκετά εκ των οποίων είναι και κρουαζιερόπλοια.

Πολλοί Βρετανοί βρίσκονται για διακοπές σε μέρη όπως το Ντουμπάι, την στιγμή που αρκετά βίντεο έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας την πραγματικότητα και τον φόβο για την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που δέχονται επικρίσεις για τη στάση τους και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για Βρετανούς τουρίστες που είναι εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοια αφού σύμφωνα με τις μαρτυρίες συνεπιβατών τους, τη στιγμή που εκτοξεύονταν drones στον ουρανό εκείνοι ξεσάλωναν στην πισίνα.

Η μαρτυρία επιβάτη κρουαζιερόπλοιου

Ο Darren Lee, Βρετανός τουρίστας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος με την οικογένειά του στο MSC Euriba στο Ντουμπάι, όπου λέγεται ότι τουλάχιστον έξι πλοία είναι αγκυροβολημένα.

Ο πατέρας δύο παιδιών δήλωσε στην Daily Mail ότι την στιγμή που άκουγαν απανωτές εκρήξεις, υπήρχαν επιβάτες που συνέχισαν να χορεύουν απτόητοι στην πισίνα του κρουαζιερόπλοιου.

«Ακούσαμε μερικούς κρότους, οι οποίοι μας είπαν ότι ήταν αναχαιτίσεις πυραύλων και drones. Ένα από αυτά αναχαιτίστηκε ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας και ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος, που έκανε τους πάντες να τρέξουν μέσα. Κάποιοι συνέχιζαν σαν να μη συνέβαινε τίποτα, παρόλο που γίνονταν τέσσερις ή πέντε αναχαιτίσεις κάθε ώρα. Άνθρωποι χόρευαν έξω γύρω από την πισίνα και εμείς παραμείναμε μέσα για να είμαστε ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Lee και η οικογένειά του έφτασαν στο Ντουμπάι την Πέμπτη (26/2) και όπως λένε, επρόκειτο να μείνουν μόνο δύο ημέρες, όμως τώρα χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί στα λιμάνια του Ντουμπάι και της Ντόχα. «Ανησυχώ για το ότι ίσως δεν μπορέσω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Δεν ανησυχώ για τον πόλεμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο άνδρας από το Μάντσεστερ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ναυλώσει πτήση για Βρετανούς υπηκόους στη Μέση Ανατολή, η οποία αναχωρεί από το Ομάν απόψε. Άλλες εμπορικές πτήσεις αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα, όμως αναφέρεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν βιώσιμες διαδρομές εξόδου ή «ασφαλείς διάδρομοι» για τα κρουαζιερόπλοια.

