Μπακογιάννης για το ντοκιμαντέρ με Κουφοντίνα: «Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση»

Σφοδρή αντίδραση από τον Κώστα Μπακογιάννη για το ντοκιμαντέρ με τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Αναδημοσίευσε ανακοίνωση του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση συγγενών θυμάτων της 17 Νοέμβρη προκάλεσε η συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, κάνοντας λόγο για «ματωμένη τηλεθέαση», ενώ σχετική ανάρτηση πραγματοποίησε και ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση», τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και του «Ως Εδώ».

