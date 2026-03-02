Πρόβλεψη-σοκ για το φυσικό αέριο αν τα στενά του Ορμούζ κλείσουν για ένα μήνα

Εφιαλτική πρόβλεψη για τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη εξέδωσε η Goldman Sachs, προειδοποιώντας ότι αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα, το κόστος του φυσικού αερίου θα εκτιναχθεί κατά 130%.

Ήδη η αγορά αντιδρά βίαια στις εξελίξεις. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 50%, φτάνοντας το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3) τα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Το πλήγμα στην παραγωγή του Κατάρ: Η επίθεση drone σε δεξαμενή της QatarEnergy

Η ενεργειακή εταιρεία QatarEnergy αναγκάστηκε να αναστείλει την παραγωγή LNG στα συγκροτήματα Ras Laffan και Mesaieed. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η αναστολή αποφασίστηκε μετά από επίθεση drone σε δεξαμενή ύδατος των εγκαταστάσεων. Η εξέλιξη αυτή αφαιρεί τεράστιους όγκους ενέργειας από μια αγορά που ήταν ήδη περιορισμένη.

Οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παύση των εξαγωγών από το Κατάρ αποτελεί άμεση απειλή. Υπολογίζεται ότι επηρεάζεται περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της ΕΕ.

Αυτό οδηγεί σε έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό για τα φορτία, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες αναγκάζονται πλέον να καταθέτουν πολύ πιο επιθετικές προσφορές στις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσουν ενέργεια.

Το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και το πρόβλημα με τα χαμηλά αποθέματα

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς οι διαχειριστές δεξαμενόπλοιων LNG διέκοψαν τις διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πέρασμα είναι η πιο σημαντική θαλάσσια αρτηρία για τις εξαγωγές της περιοχής.

Οποιαδήποτε διακοπή στη ναυσιπλοΐα αυξάνει άμεσα το λεγόμενο «risk premium» στις τιμές. Οι αγορές τιμολογούν πλέον τον κίνδυνο ενός παρατεταμένου αποκλεισμού.

Ένας επιπλέον παράγοντας που ανησυχεί τους αναλυτές είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθηκευμένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από το 31%, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν στο 40%.

Η χαμηλότερη βάση αποθεμάτων σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει λιγότερα "καύσιμα" για να απορροφήσει ένα εξωτερικό σοκ. Η αγορά εισέρχεται έτσι σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας και αυξημένου κινδύνου ενόψει του επόμενου χειμώνα.

