Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας «Κίμων» που στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η Ελλάδα αποστέλλει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος» καθώς επίσης ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Πάφου μετά τον εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο του, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/3) ήχησαν οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και αμέσως μετά απογειώθηκαν αεροσκάφη.

Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη

Οι φρεγάτες τύπου «Κίμων», γνωστές και ως FDI HN, είναι μια κλάση φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για πιο βαριά οπλισμένη έκδοση του γαλλικού στρατιωτικού προγράμματος Φρεγατών Άμυνας και Επέμβασης (FDI). Το πρωτοπόρο πλοίο της κλάσης, «Κίμων», έφθασε στην Ελλάδα και αφίχθη στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Με μήκος περίπου 122 μέτρα και εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με μειωμένο λειτουργικό αποτύπωμα. Το πλήρωμά της κυμαίνεται μεταξύ 120 και 130 ατόμων, στοιχείο που αντανακλά τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης των συστημάτων της.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι ικανή να μεταφέρει έως και 32 πυραύλους αεράμυνας Aster-30. Αυτό θα επιτρέψει στο Ελληνικό Ναυτικό να λειτουργήσει τρία πλοία με 32 πυραύλους αεράμυνας συν 21 πυραύλους άμυνας σε έναν εκτοξευτή 21 στοιχείων Mk31 με πυραύλους εδάφους-αέρος RAM Block 2B, 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Block 3 Exocet, 2 διπλούς εκτοξευτές τορπίλων MU90, συστήματα εκτόξευσης δολωμάτων (DLS) SYLENA Mk1 για αντιτορπιλικά δολώματα CANTO, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών.

Στα χαρακτηριστικά υπεροχής, οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και AESA, τα οποία, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, προσδίδουν πλεονέκτημα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Φ/Γ «Κίμων», με την ικανότητα επιτήρησης, εναέριου χώρου σχεδόν 500 χλμ από το σημείο πλεύσης, με ταυτόχρονη παρακολούθηση, περισσότερων από 80 ενεργών στόχων.

