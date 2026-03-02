Πέθανε ο μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Συγγρού πριν 6 ημέρες

Την τελευταία του πνοή άφησε τη Δευτέρα (2/3) ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Συγγρού πριν 6 ημέρες.

Δεν άντεξε η καρδιά του 40χρονου αναβάτη της μηχανής, ο οποίος πριν 6 ημέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta PLUS, στον άτυχο άνδρα είχε τοποθετηθεί σωληνάκι για παροχέτευση υγρού, όμως είχε πρηστεί πάρα πολύ και το πρωί της Δευτέρας (2/3) κατέληξε.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/2) στη Λεωφόρο Συγγρού, όταν οδηγός ενός Ι.Χ. επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, την ώρα που η μοτοσικλέτα συνέχιζε ευθεία - σε διαφορετική λωρίδα. Ακολούθησε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Ο αναβάτης της μηχανής, περίπου 40 ετών, εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ η μοτοσυκλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο της Συγγρού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλευόταν όλο το διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος δεν τραυματίστηκε, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος είχαν σπεύσει αμέσως συγγενείς του μοτοσικλετιστή.

