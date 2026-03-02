Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν την Κύπρο με σφοδρή πυραυλική επίθεση

Ανοιχτές απειλές κατά της Κύπρου από ανώτατο αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης. Προειδοποιεί για μαζική εκτόξευση πυραύλων λόγω της αυξημένης αμερικανικής παρουσίας στο νησί.

Ανοιχτές απειλές κατά της Κύπρου εξαπέλυσαν οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» του Ιράν, προειδοποιώντας για κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων, με αφορμή -όπως υποστηρίζουν- την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, φέρεται να δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετασταθμεύσει σημαντικό μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Τις δηλώσεις του μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Khabar Fouri, επικαλούμενο τοποθέτησή του σε δημόσια παρέμβαση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον «έχει μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη της στην Κύπρο», προειδοποιώντας πως η Τεχεράνη θα απαντήσει με σφοδρότητα. «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την κυπριακή πλευρά ή από αμερικανικούς κύκλους.

