Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

Τα βήματα καθαρισμού των κουφωμάτων αλουμινίου ένα υλικό που υπάρχει σε κάθε σπίτι.

Η βρωμιά που συσσωρεύεται στους οδηγούς των κουφωμάτων αλουμινίων -τις λεπτές σχισμές όπου φαίνεται σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν- βρίσκει στο αλουμινόχαρτο έναν πραγματικό εχθρό. Αυτά τα μεταλλικά φύλλα, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από οποιοδήποτε κατάστημα ή σούπερ μάρκετ, επιτρέπουν την απομάκρυνση της βρωμιάς από τα κανάλια των συρόμενων ανοιγμάτων.

Με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ένα απλό σπιτικό κόλπο, όμως το μυστικό βρίσκεται στο ίδιο το αλουμινόχαρτο. Τα φύλλα αυτά λειτουργούν ως μηχανικό καθαριστικό που αφαιρεί κάθε ίχνος βρωμιάς από την επιφάνεια των πλαισίων χωρίς να προκαλεί κανενός είδους ζημιά.

Η ικανότητά του να καθαρίζει αυτά τα σημεία των παραθύρων οφείλεται στην ευκαμψία του υλικού, που διευκολύνει την πρόσβαση σε στενές και μικρές γωνίες. Επιπλέον, η δυνατότητά του να καθαρίζει τους οδηγούς των παραθύρων αποτρέπει τον σχηματισμό σκουριάς και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, γεγονός που το καθιστά ένα καλό καθαριστικό μέσο.

Το αλουμινόχαρτο επιτρέπει την αποκατάσταση της αισθητικής εμφάνισης του ανοίγματος του παραθύρου, χάρη στη δυνατότητα να διαμορφώνονται τα φύλλα του ώστε να εφαρμόζουν στους οδηγούς. Παράλληλα, χωρίς τη βρωμιά σε αυτό το σημείο των παραθύρων, εξασφαλίζεται η ομαλή ολίσθηση των συρόμενων φύλλων και αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας.

Βήματα για τον καθαρισμό των οδηγών

Για να εφαρμοστεί σωστά αυτή η τεχνική με το αλουμινόχαρτο, πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένα βασικά βήματα. Αρχικά, κόβεται ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μεσαίου μεγέθους. Αφού κοπεί το κομμάτι, αυτός που θα καθαρίσει τους οδηγούς των παραθύρων πρέπει να το τσαλακώσει δυνατά μέχρι να σχηματιστεί μια μικρή, συμπαγής μπάλα.

Όταν επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα, η επιφάνεια ψεκάζεται με λευκό ξίδι ή χλιαρό νερό για την απομάκρυνση της βρωμιάς. Από αυτό το σημείο ξεκινά ο καθαρισμός: η μπάλα τοποθετείται στο εσωτερικό των οδηγών και τρίβεται στα τοιχώματά τους με μέτρια πίεση, ώστε να αποκολληθεί κάθε ίχνος βρωμιάς.

Δεν πρέπει να ανησυχείτε αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διάφορα υπολείμματα πεταχτούν έξω από τους οδηγούς. Το αλουμινόχαρτο δεν απορροφά τη βρωμιά, επομένως αυτή βγαίνει από τα πλάγια των πλαισίων. Αυτού του είδους η βρωμιά μπορεί να συλλεχθεί, αφού βγει έξω, με ηλεκτρική σκούπα ή με ένα στεγνό πανί. Τέλος, αφού απομακρυνθεί η βρωμιά από τους οδηγούς των παραθύρων, περνάμε ένα υγρό πανί από την επιφάνεια του πλαισίου για να επιτύχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.

