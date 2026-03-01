Νύχτα αγωνίας για τη σύντροφό του Φειδία Παναγιώτου στο Ντουμπάι: «Έλεγες τώρα μας βομβαρδίζουν;»

Η σύντροφος του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου βρίσκεται παγιδευμένη στο Ντουμπάι όπου ταξίδεψε για να κάνει το bachelorette πάρτι της.

Στο Ντουμπάι βρίσκεται παγιδευμένη η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου και πρώην παίκτρια του Big Brother Στυλιάνα Αβερκίου. Η influencer ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με φίλες και τη μητέρα της για να κάνει το bachelorette πάρτι της για τον επικείμενο γάμο της με τον ευρωβουλευτή.

Ωστόσο, η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί από το πρωί του Σαββάτου δημιούργησε στιγμές αγωνίας. Όπως εξήγησε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο συναγερμός που χτύπησε στα κινητά τους, οι θόρυβοι που άκουγαν και όσα έβλεπαν δημιούργησαν πανικό.

