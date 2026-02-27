Μισθοί τότε και τώρα: Η μισθοδοσία του 1988 που άνοιξε συζήτηση για την αγοραστική δύναμη

Ο Arnau Serrado δημοσίευσε μισθοδοσία του 1988 και συγκρίνει την αγοραστική δύναμη τότε και τώρα, ανοίγοντας συζήτηση για μισθούς, ενοίκια και κόστος ζωής.

Μια παλιά απόδειξη μισθοδοσίας στάθηκε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αγοραστική δύναμη και το κόστος ζωής. Ο Ισπανός, Arnau Serrado, δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, παρουσιάζοντας τη μισθοδοσία του παππού του από το 1988.

Το έγγραφο ανέγραφε μηνιαίες αποδοχές 128.285 πεσετών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 771 ευρώ. Όπως εξηγεί, με αυτόν τον μισθό ο παππούς του κατάφερε να συντηρήσει τετραμελή οικογένεια, να αποκτήσει δύο διαμερίσματα και να χτίσει κατοικία, χωρίς -όπως λέει- να στερηθούν βασικά αγαθά. «Έκαναν διακοπές μία φορά τον χρόνο και ζούσαν φυσιολογικά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύγκριση με το σήμερα

Στο βίντεο, ο Serrado επιχειρεί να συγκρίνει εκείνη την εποχή με τη σημερινή πραγματικότητα. Αναγνωρίζει ότι η ονομαστική αξία των μισθών έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά υποστηρίζει ότι η άνοδος στα ενοίκια και στο κόστος στέγασης έχει μεταβάλει δραματικά την εξίσωση.

Κατά την άποψή του, παρότι πολλοί εργαζόμενοι σήμερα αμείβονται με υπερδιπλάσια ποσά σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του '80, η πραγματική αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. «Κερδίζουμε περισσότερα, αλλά στο τέλος δεν μένει τίποτα», σχολιάζει, αποδίδοντας το φαινόμενο κυρίως στο αυξημένο κόστος ζωής.

Το οικονομικό μοντέλο

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο YouTuber ασκεί κριτική στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Υποστηρίζει ότι το σύστημα ενισχύει την οικονομική εξάρτηση και απομακρύνει τους πολίτες από την ουσιαστική οικονομική αυτονομία. Παράλληλα, επισημαίνει πως ολοένα και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να μετακινηθούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, αναζητώντας χαμηλότερο κόστος ζωής και μεγαλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους.

Το βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να συγκρίνουν προσωπικές εμπειρίες και να συζητούν κατά πόσο η οικονομική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών αποτυπώνεται ουσιαστικά στο επίπεδο διαβίωσης. Πράγμα που δεν συμβαίνει...

