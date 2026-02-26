Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα που αγνοούνταν από τον Ιανουάριο

Στη Γερμανία βρέθηκε η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Ενημερώθηκαν η ΕΛ.ΑΣ. και η οικογένειά της.

Στα χέρια των γερμανικών Αρχών βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοούνταν από τις 8 Ιανουαρίου, όταν είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα. Για τον εντοπισμό της ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και η οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο, με τις γερμανικές Αρχές να έχουν ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες -σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες- προκειμένου να δρομολογηθεί η επιστροφή της στην Ελλάδα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η 16χρονη φέρεται να είχε αναζητήσει καταφύγιο σε δομή προστασίας ανηλίκων στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου και εντοπίστηκε από την αστυνομία.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Λόρα είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Όπως είχε προκύψει από την έρευνα, μετέβη με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια, όπου φέρεται να πούλησε κοσμήματα που είχε μαζί της, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Από ταξιδιωτικό γραφείο της περιοχής εξέδωσε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναχώρησε αεροπορικώς για τη Γερμανία την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της, μάλιστα λίγες ώρες πριν οι γονείς της δηλώσουν την απουσία της στις Αρχές.

Τα ερωτήματα για τους λόγους φυγής

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τη 16χρονη στην απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί.

Φιλικό της πρόσωπο είχε αναφέρει ότι η μετάβαση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για την ίδια, καθώς δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Παράλληλα, συγγενικά πρόσωπα στη Γερμανία φέρονται να έχουν κάνει λόγο για ένταση στη σχέση της με τον πατέρα της, με αναφορές ακόμη και σε περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς, πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες Αρχές.

