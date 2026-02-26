«Ακέφαλο» το Νταβός λόγω Επστάιν: Παραίτηση του προέδρου του Μπόργκε Μπρέντε για σχέσεις με τον μαστροπό

Στη «λαιμητόμο» των εξελίξεων γύρω από το κύκλωμα μαστροπείας Τζέφρι Επστάιν καταδικάστηκε και το επιφανές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Στη «λαιμητόμο» των εξελίξεων γύρω από το κύκλωμα μαστροπείας Τζέφρι Επστάιν καταδικάστηκε και το επιφανές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός του, Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ο Μπρέντε, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2017, ανακοίνωσε την απόφασή του μετά από αποκαλύψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο Νορβηγός είχε στο παρελθόν τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Επστάιν και διατηρούσε επικοινωνία με τον προαγωγό μέσω email και SMS.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr