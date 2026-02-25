Αποκαλυπτική Χάλι Μπέρι: Η αλλαγή στη σεξουαλική της ζωή που δεν διαπραγματεύεται

Η Χάλι Μπέρι τονίζει τη σημασία της ειλικρίνειας και της αμοιβαίας ικανοποίησης στις ερωτικές σχέσεις.

Η Χάλι Μπέρι μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή και αποκάλυψε τη μία συνήθεια που έχει πλέον αφήσει οριστικά πίσω της, μετά τη διάγνωση περιεμμηνόπαυσης που άλλαξε τη στάση της απέναντι στο σεξ και στο σώμα της.

Η 59χρονη ηθοποιός εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο ειλικρινής σχετικά με το τι της αρέσει και τι όχι, τονίζοντας ότι δεν προσποιείται πλέον οργασμό, όπως παραδέχτηκε ότι έκανε παλαιότερα για να «τελειώνει πιο γρήγορα» η πράξη ή για να νιώσει καλύτερα ο σύντροφός της.

Όταν η ειλικρίνεια κερδίζει την «παράσταση»

Μιλώντας σε podcast για τη σεξουαλικότητα, η Μπέρι σημείωσε ότι η αλλαγή αυτή ήρθε μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν ένιωθε έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής και αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Οι εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν πως επρόκειτο για σύμπτωμα περιεμμηνόπαυσης, κάτι που την οδήγησε να ενημερωθεί βαθύτερα για το θέμα.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή στάθηκε αφορμή να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το σεξ, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αμοιβαία ικανοποίηση και όχι στη «συμμόρφωση» με προσδοκίες ή στερεότυπα. «Δεν το κάνω πια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον προτιμά να είναι ξεκάθαρη για το τι τη βοηθά να απολαμβάνει πραγματικά τη στιγμή.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι για χρόνια πολλές γυναίκες ένιωθαν την ανάγκη να προσποιούνται απόλαυση, είτε για να μη στενοχωρήσουν τον σύντροφό τους είτε επειδή θεωρούσαν πως έτσι «πρέπει» να είναι η εμπειρία. Σήμερα, όπως είπε, θεωρεί πιο υγιές μια ερωτική σχέση να βασίζεται στην ειλικρίνεια και την ισορροπία, ώστε και οι δύο πλευρές να νιώθουν ικανοποίηση.

Παράλληλα, η Μπέρι στάθηκε και στη σημασία της σωστής ενημέρωσης για την περιεμμηνόπαυση, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες βιώνουν παρόμοια συμπτώματα χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα τους. Η προσωπική της εμπειρία την ώθησε να μιλήσει πιο ανοιχτά για θέματα γυναικείας υγείας και σεξουαλικότητας, επιχειρώντας να σπάσει τα ταμπού που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από αυτές τις αλλαγές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ