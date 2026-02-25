Απίθανο βίντεο από την κραιπάλη της Πάτρας: 10 άτομα «λιώμα» σε μια γκαρσονιέρα και ένας στην... τουαλέτα!

Όποιος έχει πάει Πάτρα, ξέρει...

Ένα βίντεο από το καρναβάλι της Πάτρας έχει γίνει viral στο TikTok, αποτυπώνοντας την άκρως ρεαλιστική εικόνα της επόμενης μέρας μετά από ξενύχτι και κραιπάλη.

Ένας από την παρέα ξύπνησε πρώτος και αποφάσισε να καταγράψει την κατάσταση μέσα στη μικρή γκαρσονιέρα, όπου κοιμούνται στριμωγμένα μίνιμουμ 10 άτομα, λογικά φοιτητές, κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον.

Αληθινοί τζέντλεμεν, άφησαν το διπλό κρεβάτι στις κυρίες τις παρέας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν απλωθεί χύμα στο πάτωμα με sleeping bags, κουβέρτες και ό,τι βρέθηκε πρόχειρο.

Κι εκεί που νομίζεις ότι το βίντεο δεν χωράει (diplis) τίποτε άλλο, έρχεται το επικό κλείσιμο: ένας παλίκαρος που κοιμάται στο μπάνιο, με το κεφάλι βαμμένο πράσινο (αν κρίνουμε από τα κασκόλ και τις σημαίες στον τοίχο, μάλλον φίλαθλος του Παναθηναϊκού) και ακουμπισμένο σχεδόν στη λεκάνη, με την απορία που γεννάται να είναι εύλογη: δεν σηκώθηκε κανείς το βράδυ να πάει εκεί όπου ακόμη και ο βασιλιάς πάει μόνος του;

