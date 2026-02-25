Ο Κ. Μητσοτάκης δοκίμασε ντολμαδάκια πάνω στα σύνορα: Τον φίλεψε στην καλύβα της η «Κυρά του Δέλτα»

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την «Κυρά του Δέλτα» στον Έβρο, κάθισε στο τραπέζι με ηλικιωμένο ζευγάρι και συζήτησε για τη ζωή στην παραμεθόριο.

Στον ακριτικό Έβρο βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του, με μια στάση που είχε έντονο συμβολισμό αλλά και... γαστρονομική διάσταση. Πρώτος σταθμός ήταν η καλύβα της «Κυράς του Δέλτα», στις όχθες του ποταμού Έβρου, εκεί όπου η καθημερινότητα των ακριτών κρατά ζωντανό τον παλμό της παραμεθορίου.

Ο πρωθυπουργός κάθισε στο τραπέζι με το ηλικιωμένο ζευγάρι, την Άρτεμη Παπακωστίδου – Διακάκη και τον σύζυγό της Νικόλα, σε ένα σκηνικό απλό, σχεδόν λιτό, αλλά γεμάτο συμβολισμό.

Τραπεζομάντηλο στην άκρη του Έβρου

Στο τραπέζι υπήρχαν σαρακοστιανά εδέσματα, με τα ντολμαδάκια να ξεχωρίζουν, μαζί με χόρτα, παντζάρια, ψωμί και γαρίδες που ψήνονταν στον φούρνο, σε μια εικόνα φιλοξενίας που παρέπεμπε σε άλλες εποχές.

Η συζήτηση με το ηλικιωμένο ζευγάρι κινήθηκε γύρω από τη ζωή στην ακριτική περιοχή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι επιλέγουν να μείνουν στον Έβρο. Η οικοδέσποινα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη μέριμνα που, όπως είπε, οδήγησε στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας τους μέσω φωτοβολταϊκών, αλλά και για την εγκατάσταση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο από μια τόσο απομονωμένη γωνιά της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα κίνητρα που έχουν δοθεί για την ενίσχυση της παραμεθορίου και τη μετεγκατάσταση οικογενειών στον Έβρο, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς στήριξης της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για κατοίκους μικρών οικισμών, ως ένα μέτρο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στην ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στις ακριτικές περιοχές.

Η περιοδεία περιλάμβανε επίσης επαφές με τοπικούς φορείς και κατοίκους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα σχέδια για τη δημιουργία νέου, σύγχρονου συνοριακού σταθμού στους Κήπους. «Θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία που μας αξίζει», ανέφερε ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του Έβρου ως πύλης της Ελλάδας και της Ευρώπης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ