Ασύλληπτο: Πώς οι ακακίες στην Αφρική «επικοινωνούν» για να σωθούν από ζώα που βόσκουν

Οι ακακίες στην Αφρική απελευθερώνουν αιθυλένιο όταν απειλούνται από φυτοφάγα ζώα, προειδοποιώντας τα γειτονικά δέντρα να αυξήσουν τις τανίνες τους. Ο εντυπωσιακός μηχανισμός άμυνας της φύσης.

Στις σαβάνες της Αφρικής, η επιβίωση είναι μια διαρκής, μια ατελείωτη μάχη. Θηρευτές και φυτοφάγα ζώα κινούνται σε μια εύθραυστη ισορροπία, κατά την οποία κάθε οργανισμός αναπτύσσει τους δικούς του μηχανισμούς άμυνας.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα συγκαταλέγονται οι ακακίες, δέντρα που φαίνονται ακίνητα και ευάλωτα, αλλά στην πραγματικότητα διαθέτουν έναν εξελιγμένο «σύστημα άμυνας».

Όταν φυτοφάγα ζώα, όπως οι καμηλοπαρδάλεις, αρχίζουν να τρέφονται με τα φύλλα τους, οι ακακίες δεν μένουν παθητικές. Μέσα σε λίγα λεπτά ενεργοποιούν έναν χημικό μηχανισμό άμυνας: απελευθερώνουν στον αέρα αιθυλένιο, ένα φυτικό αέριο που λειτουργεί ως σήμα κινδύνου.

Το αιθυλένιο δεν περιορίζεται στο δέντρο που δέχεται την επίθεση. Μεταφέρεται με τον αέρα και ανιχνεύεται από γειτονικές ακακίες. Μόλις «λάβουν» το μήνυμα, τα δέντρα ενεργοποιούν τη δική τους άμυνα, αυξάνοντας τα επίπεδα τανίνης στα φύλλα τους.

Οι τανίνες είναι χημικές ενώσεις που καθιστούν τα φύλλα πικρά και δύσπεπτα. Σε υψηλές συγκεντρώσεις τανίνης, μπορούν να γίνουν ακόμη και τοξικές για τα ζώα που βόσκουν. Έτσι, οι καμηλοπαρδάλεις και άλλα φυτοφάγα ζώα αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή, περιορίζοντας τη ζημιά στα δέντρα.

Το φαινόμενο αυτό θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές «χημικής επικοινωνίας» στο φυτικό βασίλειο. Αν και τα δέντρα δεν διαθέτουν νευρικό σύστημα, αποδεικνύεται ότι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω οργανικών ενώσεων, δημιουργώντας ένα δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης. Η στρατηγική αυτή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, αλλά προσφέρει κρίσιμο χρόνο αντίδρασης.

