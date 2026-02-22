Γιάμαλη για Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα - Δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά, απαντήστε»

Απάντηση μέσα από την εκπομπή της έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη στον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την επίθεση του υπουργού στο πρόσωπο της μέσα από τα social media.

Αποστομωτική απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη σχετικά με την αναφορά του ονόματος της στην ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, τονίζοντας πως «προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα» αναφορικά με την υπόθεση της επίθεση που δέχθηκε στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Αναστασία Γίαμαλη μέσα από την εκπομπή κάλεσε τον κ . Γεωργιάδη να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το ρεπορτάζ του «Εξελίξεις Τώρα» σχετικά με το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς το πρόσωπό της δεν ήταν παρά μια υπεκφυγή.

