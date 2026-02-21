Το «Breaking Bad» χάνει ρεκόρ 13 χρόνων: Το «Ozymandias» δεν είναι πλέον το κορυφαίο επεισόδιο στην ιστορία

Το «Ozymandias» του Breaking Bad έπεσε από το ιστορικό 10/10 στο IMDb μετά από πάνω από μία δεκαετία στην κορυφή.

Υπάρχουν επεισόδια που δεν είναι απλώς τηλεόραση αλλά εμπειρία. Το «Ozymandias» του Breaking Bad ήταν για χρόνια ένα από αυτά, σχεδόν ιερό για τους fans της σειράς.

Από το 2013 μέχρι σήμερα κρατούσε ένα ρεκόρ που έμοιαζε άθραυστο: το απόλυτο 10/10 στο IMDb, κάτι που ελάχιστα τηλεοπτικά επεισόδια έχουν καταφέρει ποτέ. Ένα σκορ-σύμβολο για το peak της τηλεοπτικής αφήγησης.

Η πτώση από το τέλειο 10 και ο «πόλεμος» των fans

Πλέον, όμως, το «Ozymandias» δεν έχει το απόλυτο σκορ. Η βαθμολογία του έπεσε στο 9.9, χάνοντας το μοναδικό 10/10 που διατηρούσε για περισσότερο από μία δεκαετία. Μια φαινομενικά μικρή διαφορά που για τους fans σημαίνει πολλά.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο θεωρείται από πολλούς η κορύφωση της ιστορίας του Walter White. Εκεί όπου όλα γκρεμίζονται, εκεί όπου η δύναμη δείχνει το εφήμερο πρόσωπό της και οι επιλογές των χαρακτήρων επιστρέφουν με βαρύ τίμημα. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρε το όνομά του από το ποίημα «Ozymandias», μια αλληγορία για την πτώση ακόμη και των πιο ισχυρών.

Η αλλαγή στη βαθμολογία δεν ήρθε τυχαία. Σύμφωνα με όσα συζητούνται έντονα σε κοινότητες τηλεοπτικών fans, η άνοδος επεισοδίου από το spin-off του Game of Thrones φαίνεται πως πυροδότησε ένα άτυπο «fan war» μεταξύ των fans.. Κάποιοι άρχισαν να αποθεώνουν νέα επεισόδια με 10άρια και ταυτόχρονα να ρίχνουν χαμηλότερες ψήφους στο «Ozymandias», σε μια προσπάθεια να αλλάξουν την κορυφή.

Το αποτέλεσμα; Το επεισόδιο που για 13 χρόνια ήταν μόνο του στην κορυφή, πλέον μοιράζεται παρόμοια βαθμολογία με άλλα μεγάλα τηλεοπτικά κεφάλαια. Και αυτό, όσο μικρό κι αν φαίνεται, συμβολικά σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.

Γιατί, στην πραγματικότητα, το 9.9 δεν αλλάζει την ουσία. Το «Ozymandias» παραμένει ένα από τα πιο συγκλονιστικά επεισόδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Απλώς τώρα δεν είναι πια «άπιαστο». Και ίσως αυτό να είναι το πιο ειρωνικό: ένα επεισόδιο για την πτώση της απόλυτης εξουσίας, τελικά είδε και το δικό του απόλυτο να ραγίζει.

