Δεν τις βαριέσαι ποτέ: Οι 6 σειρές που όλος ο πλανήτης βλέπει ξανά και ξανά

Αν και όλοι έχουν τις αγαπημένες τους τηλεοπτικές σειρές, υπάρχουν κάποιες που όσες φορές κι αν τις δεις, δεν τις χορταίνεις.

Στον κόσμο του streaming, έχει γίνει πιο εύκολο από ποτέ να παρακολουθήσει κανείς μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Ωστόσο, δεν έχουν όλες τους την ικανότητα να μας κάνουν να τις ξαναδούμε από την αρχή. Για να θεωρηθεί μια σειρά ικανή να μας κάνει να καθίσουμε στον καναπέ και να πατήσουμε το play για δεύτερη ή τρίτη φορά στο πρώτο της επεισόδιο, θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον σενάριο, ιδιαίτερους χαρακτήρες, αλλά και συναρπαστική κινηματογράφηση.

Ποιες είναι, όμως, οι έξι σειρές που δεν βαριέται ποτέ το κοινό; Σύμφωνα με τη λίστα που έφτιαξε το Screenrant είναι οι παρακάτω:

Game Of Thrones (2011-2019)

Δράκοι, καταστροφές, ανατροπές και μπόλικο δράμα. Το Game of Thrones έγινε γρήγορα μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες στον κόσμο, με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν κάθε σεζόν την εξέλιξη των αγαπημένων τους ηρώων. Η σειρά στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε θέματα οικογένειας, δικαιοσύνης και θέματα ηθικής, με πολλές ανατροπές στην πορεία.

Λόγω του τεράστιου αριθμού των υποϊστοριών και των μικρών λεπτομερειών που είναι διάσπαρτες σε όλη τη σειρά, σίγουρα χρειάζεται να την ξαναδείς από την αρχή για να την εκτιμήσεις πλήρως.

Breaking Bad (2008–2013)

Το Breaking Bad θεωρείται μια από τις πιο αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, κυρίως λόγω των θεαματικών ερμηνειών των πρωταγωνιστών της, του Bryan Cranston ως Walter White και του Aaron Paul ως Jesse Pinkman. Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της σειράς ήταν η ανάπτυξη που περνούν οι χαρακτήρες της κατά τη διάρκεια των 5 σεζόν.

Το Breaking Bad είχε μια μοναδική υπόθεση που δεν είχε αντιμετωπιστεί σωστά στην τηλεόραση στο παρελθόν. Η σειρά δεν παρείχε μόνο ένα σχόλιο για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έδειχνε επίσης πόσο εύκολα ένας χαρακτήρας μπορεί να βρεθεί κάπου που δεν ανήκει και πώς η ζωή του μπορεί να καταστραφεί με αυτόν τον τρόπο.

The Office (2005–2013)

Το The Office βασίστηκε στην ομώνυμη βρετανική τηλεοπτική σειρά, αλλά έγινε ακόμη πιο δημοφιλές στην Αμερική. Μας σύστησε μερικούς από τους πιο αστείους κωμικούς χαρακτήρες όλων των εποχών, όπως ο εκκεντρικός περιφερειακός διευθυντής της Dunder Mifflin Scranton, Michael Scott (Steve Carell), ο δεύτερος στην ιεραρχία του, Dwight Schrute (Rainn Wilson), και η ομάδα των συνεργατών τους.

Το The Office πήρε μια απλή υπόθεση, την καθημερινή ζωή μιας ομάδας ανθρώπων σε ένα γραφείο και το μετέτρεψε σε 201 ξεκαρδιστικά επεισόδια, με τα οποία οι περισσότεροι ταυτίζονται.

Friends (1994–2004)

Πώς να μην τα δεις ξανά και ξανά; Τα Φιλαράκια είναι η δημοφιλής κωμική σειρά που δημιούργησαν ο David Crane και η Marta Kauffman, κυκλοφόρησε το 1994 και έτρεξε για δέκα σεζόν. Η σειρά παρακολουθεί μια ομάδα έξι νέων ανθρώπων που ζουν στη Νέα Υόρκη και περνούν τον χρόνο τους ανάμεσα στα δύο τους διαμερίσματα και την τοπική καφετέρια.

Χρόνια μετά το τέλος του, το franchise Friends συνεχίζει να έχει εκατομμύρια fans παγκοσμίως, κυκλοφορώντας εμπορεύματα με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες αναφορές της σειράς, όπως το Smelly Cat και το "We were on a break!" και πολλά άλλα.

Grey's Anatomy (2005–)

Το Grey's Anatomy έχει καταφέρει να γίνει γίνει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στις ιατρικές δραματικές τηλεοπτικές σειρές και έχει παραμείνει στον αέρα για σχεδόν 20 χρόνια. Ουσιαστικά χρησιμοποίησε μια απλή υπόθεση και πρόσθεσε άφθονο δράμα, αλλά και γέλιο.

Στα επεισόδια του όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει μερικές απίστευτα τεταμένες ιστορίες, ιδιαίτερα οδυνηρές στιγμές, αλλά και σοκαριστικά γεγονότα. Παρ' όλη τη θλίψη που βίωσαν οι χαρακτήρες σε όλη τη σειρά, αυτός ήταν ο λόγος που το κοινό συνέχισε να την ξαναβλέπει.

Dexter (2005–2013)

Παρά το προβληματικό τέλος του Dexter, οι θεατές επιστρέφουν συχνά για να δουν τον ομώνυμο χαρακτήρα, τον οποίο υποδύεται ο Michael C. Hall, να κάνει τις δολοφονίες του. Ο Ντέξτερ Μόργκαν ήταν ένας λαμπρός χαρακτήρας που πάλευε με το να μην επικαλύψει τη μυστική του ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος με τη δουλειά του ως αναλυτής κηλίδων αίματος, γεγονός που παρείχε στο κοινό έναν συναρπαστικό, ηθικά διφορούμενο πρωταγωνιστή για να επενδύσει σε αυτόν

Αν και η σειρά άφησε πίσω της αρκετά ερωτήματα όταν τελείωσε το 2013, η μίνι σειρά Dexter: New Blood κατάφερε να δώσει κάποιες απαντήσεις.