Πασίγνωστος streamer αγόρασε το θρυλικό σπίτι του Breaking Bad και αποκάλυψε πως θα το χρησιμοποιήσει (vid)

Γνωστός streamer υποστήριξε σε livestream ότι αγόρασε το εμβληματικό σπίτι του Breaking Bad στο Νέο Μεξικό και σχεδιάζει να το μετατρέψει σε πιστό αντίγραφο της τηλεοπτικής κατοικίας του Walter White.

Το σπίτι του στην οδό 3828 Piermont Drive στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2008, όταν χρησιμοποιήθηκε ως η κατοικία της οικογένειας του Walter White στη σειρά Breaking Bad. Παρότι η σειρά ολοκληρώθηκε το 2013, το ενδιαφέρον των θαυμαστών δεν μειώθηκε ποτέ.

Χιλιάδες είναι οι φαν της σειράς που έχουν ταξιδέψει στο διάσημο, πια, Αλμπουκέρκι, ώστε να το δουν από κοντά, μετατρέποντας το σημείο σε «προσκυνητάριο».

Η πίεση στους ιδιοκτήτες του σπιτιού για πώληση

Η δημοφιλία, ωστόσο, δημιούργησε και σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια Quintana, που κατοικούσε στο σπίτι. Όπως είχε γίνει γνωστό, δέχονταν συχνά ενοχλήσεις, ενώ δεν έλειπαν και τα περιστατικά με πίτσες που εκτοξεύονταν στην αυλή, με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί μεγάλος φράχτης γύρω απ' το οικόπεδο.

Τον Ιανουάριο του 2025, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν και έκαναν γνωστό στο κοινό, πως θα πουλήσουν το ακίνητο, κουρασμένοι από τη συνεχή δημοσιότητα και την ενόχληση από επισκέπτες.

Adin Ross: Ο μεγάλος νικητής του πλειστηριασμού

Ο Adin Ross, γνωστός livestreamer, δήλωσε σε πρόσφατη μετάδοσή του, πως κατέθεσε προσφορά και τελικά κέρδισε το ακίνητο: «Αγόρασα όλο το σπίτι του Breaking Bad. Το πήρα, κέρδισα την προσφορά!».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 20 ενδιαφερόμενοι είχαν καταθέσει έγκυρες προσφορές, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα. Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Πως σκοπεύει να αναδιαμορφώσει την οικία του Breaking Bad; Τα εμπόδια του εγχειρήματος!

Ο streamer έχει δηλώσεις πως ο στόχος του είναι να ανακαινίσει το σπίτι ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτό της σειράς. Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Θα κάνω τα πάντα για να ικανοποιήσω τους φαν και να δημιουργήσω μια αναπαραγωγή 1:1 όπως εμφανίζεται στο Breaking Bad».

Η προσπάθεια, βέβαια, μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς στη σειρά χρησιμοποιήθηκαν μόνο εξωτερικά πλάνα του σπιτιού. Τα εσωτερικά γυρίσματα έγιναν σε στούντιο, ενώ η πραγματική εσωτερική διαρρύθμιση δεν ταιριάζει με αυτή που φαίνεται στην οθόνη.

Επιπλέον, αν υπάρξει σκέψη να μετατραπεί σε μουσείο ή χώρο επισκέψιμο για το κοινό, θα πρέπει να ξεπεραστούν και οι περιορισμοί της οικιστικής ζώνης στο Νέο Μεξικό, που δεν επιτρέπουν εύκολα τέτοιες αλλαγές χρήσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ