Καλούσαν επίμονα καθηγητή την ώρα που μιλούσε με την Σκορδά με αποτέλεσμα να γίνει έξαλλη: «Σας παίρνουν από άλλη εκπομπή;» (vid)

Την ψυχραιμία της έχασε η Φαίη Σκορδά κατά την διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με καθηγητή, καθώς την ίδια ώρα τον καλούσαν επίμονα από άλλες εκπομπές.

Ένα σκηνικό κατά την διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» προκάλεσε τον εκνευρισμό της Φαίης Σκορδά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στον «αέρα». Η παρουσιάστρια του Mega μιλούσε με καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, ο οποίος «έκοψε» φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης όταν ανακάλυψε ότι αντέγραψε μέσω AI.

Ωστόσο, ενώ μιλούσαν για το περιστατικό, ακουγόταν επίμονα η δόνηση από το κινητό του καθηγητή, με αποτέλεσμα η συζήτησή τους να γίνει με δυσκολία. «Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνό σας, σας παίρνουν από άλλη εκπομπή; Μόνο αυτό πείτε μου!», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά, με τον καθηγητή να απαντά: «Από πολλές άλλες εκπομπές».

Η Φαίη Σκορδά ξέσπασε στη συνέχεια: «Αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, βλέπετε ότι ο κύριος Ξενάκης είναι σε εμάς, στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, αλλά τι θέλετε; Και συνεχίζετε…

Εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι απρέπεια και αγένεια αυτό που κάνετε, απρέπεια και αγένεια. Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πει κάτι και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε; Να βγει σε εσάς;».

Το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης αποκάλυψε το περιστατικό με μια ανάρτηση που έκανε. Ο καθηγητής γνωστοποίησε ότι «έκοψε» φοιτητή του όταν ανακάλυψε ότι αντέγραψε μέσω της χρήσης AI. Αρχικά ο φοιτητής έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στον καθηγητή για να διαμαρτυρηθεί, με εκείνον να του απαντά και να του προτείνει την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης.

Όμως, αντί να εμφανιστεί ο ίδιος ο φοιτητής για την προφορική εξέταση, εμφανίστηκε η μητέρα του, η οποία μάλιστα είχε μαζί της και ακόμη μία γυναίκα. Όπως καταγγέλλει ο καθηγητής, οι δύο γυναίκες «επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη».

Οι δύο γυναίκες ζητούσαν από τον καθηγητή να προχωρήσει σε αναβαθμολόγηση του γραπτού του φοιτητή. «Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο καθηγητής.

