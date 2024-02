Νεαρός επιστήμονας εμπνεύστηκε από το «Breaking Bad» και προσπάθησε να παράξει μεθαμφεταμίνη

Η όλη επιχείρηση ήρθε στο φως κάτω από τις πιο απροσδόκητες συνθήκες, όταν ο επιστήμονας εξέθεσε κατά λάθος τις μυστικές δραστηριότητές του στις αστυνομικές αρχές, καταγγέλλοντας μια διάρρηξη.

Σε ένα περιστατικό που θυμίζει πλοκή βγαλμένη από την τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad», ένας νεαρός επιστήμονας από το Λονγκ Άιλαντ παραδέχτηκε ότι οργάνωσε μια περίτεχνη επιχείρηση παραγωγής μεθαμφεταμίνης, κρυμμένη πίσω από τη βιτρίνα μιας νόμιμης επιχείρησης.

Ο Matthew Leshinsky, 23 ετών, βρέθηκε παγιδευμένος από τις ίδιες του τις πράξεις, όταν, σε μια προσπάθεια να αναφέρει μια διάρρηξη στις εγκαταστάσεις του, κάλεσε την αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου. Αυτό που επρόκειτο να είναι μια κλήση για βοήθεια μετατράπηκε σε ξετύλιγμα μιας εξελιγμένης εγκατάστασης παρασκευής φαρμάκων. Η αστυνομία της κομητείας Suffolk, ανταποκρινόμενη στην κλήση του Leshinsky, ανακάλυψε όχι μόνο στοιχεία διάρρηξης αλλά και ένα πλήρως λειτουργικό εργαστήριο μεθαμφεταμίνης, που παρήγαγε κρυφά όχι μόνο μεθαμφεταμίνη αλλά και άλλες ελεγχόμενες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της παραισθησιογόνου διμεθυλοτρυπταμίνης.

