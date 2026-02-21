Η Σαρλίζ Θερόν καταγγέλλει: «Φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά επί 15 ώρες»

Η Σαρλίζ Θερόν εξομολογήθηκε πως έχει πέσει θύμα λεκτικής κακοποίησης από φωτογράφο, με τον οποίο συνεργάστηκε για μια καμπάνια στην αρχή της καριέρας της.

Αν για κάτι μπορούμε να μιλάμε με θαυμασμό το 2026, είναι για όλα τα θύματα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, τα οποία βρήκαν την εσωτερική δύναμη και το κουράγιο να αναφερθούν δημόσια στα βιώματά τους. Το όνομα της Σαρλίζ Θερόν είναι συνδεδεμένο με την επιτυχία, τη δόξα, την καριέρα στην υποκριτική. Κι όμως, πριν ξεκινήσει την πορεία της στη βιομηχανία του κινηματογράφου, είχε ζήσει μία από τις σκληρότερες εμπειρίες της ζωής της, όταν έπεσε θύμα λεκτικής κακοποίησης από έναν φωτογράφο.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό AnOther Magazine, περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία της, σημειώνοντας πως επί 15 ώρες δεχόταν κακοποιητική συμπεριφορά στο πλαίσιο φωτογράφισης, μη μπορώντας να αντιδράσει. Η Σαρλίζ Θερόν εργαζόταν τότε ως μοντέλο, ήταν πολύ νεαρή σε ηλικία και αδυνατούσε να διαχειριστεί τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.

