AOC GAMING Q27G4ZD: Η χρυσή τομή στην 3η γενιά QD-OLED

Η AGON by AOC – η κορυφαία μάρκα οθονών gaming brand – λανσάρει την AOC GAMING Q27G4ZD, μια οθόνη gaming QHD 27-ιντσών (68.6 cm) που φέρνει την τεχνολογία QD-OLED 3ης γενιάς σε μια νέα, ελκυστική τιμή.

Με ρυθμό ανανέωσης 280 Hz, χρόνο απόκρισης 0.03 ms GtG και πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 400 με μέγιστη φωτεινότητα έως 1.000 nits (3% APL), η Q27G4ZD τοποθετείται μεταξύ των υφιστάμενων μοντέλων AOC GAMING Q27G4ZDR και Q27G4SDR ως μια ισορροπημένη επιλογή για gamers που επιθυμούν επιδόσεις επόμενης γενιάς χωρίς την τιμή των flagship μοντέλων.

Η 3η γενιά QD-OLED βρίσκει τη χρυσή τομή:

280 Hz και HDR True Black 400 εντάσσονται στη σειρά G4

Η προσιτή σειρά OLED της AOC GAMING διευρύνεται ακόμα περισσότερο

Η τεχνολογία QD-OLED έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σειρά AGON by AOC μέσω της σειράς AGON PRO με μοντέλα που φτάνουν τα 500 Hz, εξυπηρετώντας τους επαγγελματίες των eSports, τους enthusiasts και τους ανταγωνιστικούς gamers που απαιτούν ότι καλύτερο υπάρχει. Η σειρά AOC GAMING προσφέρει τώρα πάνελ QD-OLED για παίκτες που επιθυμούν τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας OLED, όπως σχεδόν ακαριαίους χρόνους απόκρισης, τέλεια μαύρα και ζωντανά χρώματα χάρη στην τεχνολογία Quantum Dot, σε ένα πιο απλό πακέτο.

Η Q27G4ZD πλαισιώνει τη νέα οθόνη Q27G4ZDR (240 Hz, QD-OLED Edge) και την Q27G4SDR (360 Hz, 3ης γενιάς QD-OLED), προσφέροντας στους παίκτες τρεις διαφορετικές επιλογές. Για όσους επιθυμούν τις βελτιώσεις του πάνελ 3ης γενιάς, αλλά δεν χρειάζονται την πλήρη ταχύτητα των 360 Hz, η Q27G4ZD αποτελεί τη χρυσή τομή: μέγιστη φωτεινότητα 1.000 nits σε μέγεθος παραθύρου 3% (από 400 nits στη 2η γενιά), πιστοποίηση DisplayHDR True Black 400 και ρυθμό ανανέωσης 280 Hz για ανταγωνιστικό gaming με αξιώσεις.

Φτιαγμένη για ταχύτητα και ευκρίνεια

Ο χρόνος απόκρισης 0.03 ms GtG σχεδόν εξαλείφει τα φαινόμενα ghosting και motion blur, ενώ ο άπειρος λόγος αντίθεσης διατηρεί τις σκοτεινές σκηνές πραγματικά σκοτεινές χωρίς backlight glow. Η τεχνολογία Adaptive-Sync με πιστοποίηση NVIDIA G-SYNC Compatible εξασφαλίζει gameplay απαλλαγμένο από screen tearing σε μεταβλητούς ρυθμούς καρέ. Η ανάλυση QHD (2560x1440) παρέχει ευκρινείς λεπτομέρειες, διατηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις της GPU σε λογικά επίπεδα για gaming με υψηλό frame rate, ενώ οι δύο θύρες HDMI 2.1 και η μία θύρα DisplayPort 1.4 υποστηρίζουν τις πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών και τις κονσόλες της τρέχουσας γενιάς.

Η πλήρως ρυθμιζόμενη εργονομική βάση προσφέρει δυνατότητες ρύθμισης ύψους, κλίσης, περιστροφής (τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα), ενώ ένα USB hub με τέσσερις θύρες USB Type-A σας δίνει άμεση πρόβαση στα περιφερειακά. Η συμβατότητα με VESA 100x100 παρέχει επιπλέον ευελιξία στην τοποθέτηση.

Όπως όλες οι οθόνες OLED της σειράς AGON by AOC, η Q27G4ZD περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λειτουργίες OLED Care και έρχεται με εγγύηση 3 ετών που καλύπτει το φαινόμενο burn-in, όταν η οθόνη χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

"Με την Q27G4ZD, κάνουμε την 3η γενιά QD-OLED πιο προσιτή χωρίς συμβιβασμούς σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Ο συνδυασμός QHD 280 Hz είναι ο ιδανικός για τους σημερινούς gamers — γρήγορος, future-proof, και οπτικά εξαιρετικός. Είναι μια συναρπαστική εναλλακτική λύση QD-OLED που υποστηρίζεται από 3ετή εγγύηση που περιλαμβάνει ακόμη και κάλυψη για το φαινόμενο pixel burn-in, προσφέροντας στους παίκτες επιδόσεις και σιγουριά." αναφέρει ο César Acosta, Gaming Product Manager της AGON by AOC.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η AOC GAMING Q27G4ZD θα είναι διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο 2026 με προτεινόμενη τιμή λιανικής €519