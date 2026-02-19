Προειδοποίηση αστυνομίας: Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου

Οι αρχές προειδοποιούν ότι απλοί και προβλέψιμοι κωδικοί μπορούν να εκθέσουν άμεσα τα δεδομένα στο κινητό.

Το κινητό μας έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλέια της καθημερινότητάς μας. Τραπεζικές εφαρμογές, υγεία, δουλειά, σχολείο παιδιών, αγορές, τα πάντα περνούν από εκεί. Και όμως, οι περισσότεροι συνεχίζουν να το προστατεύουν με κωδικούς που σπάνε σε δευτερόλεπτα.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας προειδοποιεί ότι η ασφάλεια ξεκινά από κάτι απλό αλλά κρίσιμο: τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Μέσα από ενημερωτική καμπάνια, τονίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι κωδικών που δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε στο κινητό ή στους λογαριασμούς μας.

Οι χειρότερες επιλογές για κωδικό στο κινητό

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πιο συνηθισμένος λάθος τρόπος προστασίας είναι οι «εύκολοι» κωδικοί που μπορούν να μαντευτούν άμεσα. Στη λίστα με τους πιο επικίνδυνους περιλαμβάνονται κλασικοί συνδυασμοί όπως 123456, admin, password, αλλά και ονόματα ή απλές λέξεις που συνδέονται με τον χρήστη.

Τέτοιες επιλογές είναι προβλέψιμες για αυτοματοποιημένα προγράμματα που δοκιμάζουν μαζικά πιθανούς κωδικούς. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κινητό ή λογαριασμούς, ειδικά αν ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται παντού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένας ισχυρός κωδικός πρέπει να είναι μεγάλος, απρόβλεπτος για ένα σύστημα αλλά εύκολος να τον θυμάται ο χρήστης. Η καλύτερη λύση είναι μια προσωπική φράση που δεν συνδέεται προφανώς με εμάς και δεν μπορεί να μαντευτεί εύκολα.

Ένα παράδειγμα είναι να χρησιμοποιηθεί μια ολόκληρη πρόταση αντί για μία λέξη, και στη συνέχεια να μετατραπούν ορισμένα γράμματα σε αριθμούς ή σύμβολα, συνδυάζοντας κεφαλαία και μικρά γράμματα. Έτσι δημιουργείται ένας κωδικός πολύ πιο ανθεκτικός στις επιθέσεις.

Για παράδειγμα, η φράση «Ο σκύλος μου κοιμάται στον καναπέ τον χειμώνα» μπορεί να μετατραπεί σε «Oskyl0sMouK0imatai@Kanape2026», διατηρώντας το νόημα για τον χρήστη αλλά δυσκολεύοντας σημαντικά όποιον προσπαθήσει να τη «σπάσει».

Το δεύτερο βασικό βήμα είναι η ενεργοποίηση της επιβεβαίωσης σε δύο βήματα. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι αν κάποιος μάθει τον κωδικό, θα χρειάζεται έναν επιπλέον προσωρινό κωδικό που αποστέλλεται μόνο στο κινητό του κατόχου.

Στην πράξη, οι αρχές υπενθυμίζουν κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: οι κωδικοί δεν υπάρχουν για να μας εκφράζουν, αλλά για να μας προστατεύουν. Και όσο πιο προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύουμε στο κινητό, τόσο πιο σοβαρή πρέπει να είναι και η ασφάλειά του.

