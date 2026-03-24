Ρομπότ ηλεκτρολόγος στην Κίνα: Επισκεύασε επιτυχώς γραμμή ρεύματος 10kV (vid)

Επανάσταση στον ηλεκτρολογικό κλάδο φέρνει ρομπότ στην Κίνα που πραγματοποίησε με επιτυχία επισκευές σε γραμμή ρεύματος 10 kV. Σύμμαχος ή ανταγωνιστής του ανθρώπου;

Ρομπότ ηλεκτρολόγος πραγματοποίησε πρόσφατα επισκευές σε γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος 10 kV στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, αντικαθιστώντας για πρώτη φορά τους ανθρώπους εργάτες.

Η τεχνολογία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ασφάλεια των υποδομών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που παραδοσιακά θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη ζωή.

Η τεχνολογία πίσω από το ρομπότ-ηλεκτρολόγο

Ανεπτυγμένο από το Ινστιτούτο Ηλεκτρικής Ενέργειας της Χουμπέι και την κρατική εταιρεία Grid της Γουχάν, το ρομπότ χρησιμοποιεί τεχνολογία κοπής με λέιζερ ακριβείας για να αφαιρέσει τη σκληρή μόνωση, ενώ συνδέει τα καλώδια με απόλυτη ακρίβεια.

Χωρίς το φόβο του ανθρώπινου λάθους ή της αστάθειας των χεριών, το ρομπότ εκτελεί τις συνδέσεις με απόλυτη ασφάλεια, εξαλείφοντας την ανάγκη να εκτεθεί ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο.

«Αυτό το ρομπότ μπορεί να πλοηγηθεί ακόμα και στα πιο περίπλοκα περιβάλλοντα καλωδίωσης και, το σημαντικότερο, εξαλείφει εντελώς την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας των ανθρώπων», δήλωσε ο Wu Xin, τεχνικός της Wuhan State Grid. Η ιστορική αυτή επισκευή έλαβε χώρα στην κομητεία Qingshan και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων σε ακραία περιβάλλοντα.

Ανταγωνιστές ή σύμμαχοι των ανθρώπων;

Συνήθως, οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να φορούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και να εργάζονται σε γραμμές 10 kV ενώ αυτές είναι υπό τάση, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές ρεύματος στις γύρω περιοχές.

Μια λανθασμένη κίνηση σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Ρομπότ όπως αυτό μπορούν πλέον να αναλάβουν αυτές τις δύσκολες εργασίες, ώστε να μην χρειάζεται να τις κάνουν άνθρωποι.

Αν και πολλοί επαγγελματίες, όπως ηλεκτρολόγοι και συγκολλητές, πίστευαν ότι είναι ασφαλείς από το κύμα της αυτοματοποίησης, η εξέλιξη της τεχνολογίας δείχνει ότι κανείς δεν είναι πραγματικά απρόσβλητος.

Ωστόσο, αντί να αντιμετωπίζονται ως ανταγωνιστές που κλέβουν θέσεις εργασίας, αυτά τα συστήματα μπορούν να θεωρηθούν σύμμαχοι που καθιστούν τη ζωή μας ασφαλέστερη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα που κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο παγκοσμίως.

