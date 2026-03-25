Χαμηλή τιμή, μικρό μέγεθος και ταχύτητα που τα... σπάει. Κινέζικο καλλιτεχνικό στούντιο δημιουργεί μίνι σπορ εμβληματικά αυτοκίνητα και τα δίνει προς πώληση.

Αν είστε λάτρης των σπορ αυτοκινήτων που πάντα ονειρευόταν να οδηγήσει μια κλασική Porsche 964, αλλά ήξερε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να την αποκτήσει, τώρα μπορείτε να εκπληρώσετε το όνειρό σας οικονομικά.

Τεχνικά, τουλάχιστον, καθώς μπορείτε να ξοδέψετε λιγότερα από 9.000 δολάρια για μια μικροσκοπική «Junior Porsche 964» που μοιάζει σχεδόν τόσο ισχυρή όσο η αυθεντική.

Εδώ που η τέχνη συναντά την ταχύτητα

Τα σπορ αυτοκίνητα σε μικρογραφία τράβηξαν πρόσφατα την προσοχή των οδηγών σε όλο τον κόσμο, μετά από viral βίντεο με οδηγούς στο Κουβέιτ να κάνουν ντριφτ με πραγματικά «big boy toys». Αν και μοιάζουν με παιδικά παιχνίδια, διαθέτουν σημαντική ισχύ κάτω από το καπό.

Τα οχήματα αυτά είναι δημιουργίες της End of S.T.A.Y. Automotive, ενός καλλιτεχνικού στούντιο με έδρα τη Σαγκάη της Κίνας, το οποίο παράγει «junior» εκδόσεις από iconic σπορ αυτοκίνητα εδώ και χρόνια, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον σχεδιασμό αλλά και στην οδηγική απόλαυση.

Το στούντιο ιδρύθηκε από έναν μηχανικό αεροδιαστημικής και έναν καλλιτέχνη πολυμέσων, με περγαμηνές από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και σημαντική εμπειρία σε εργαστήρια τρισδιάστατης εκτύπωσης και δημόσιας τέχνης. Η End of S.T.A.Y. Automotive συνδυάζει την τέχνη και την μηχανική με έναν εξαιρετικά μοναδικό τρόπο.

Επιδόσεις και απόλυτη προσαρμογή

Εξοπλισμένα με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 3.000W έως 4.000W, αυτά τα junior αυτοκίνητα μπορούν να φτάσουν σε τελική ταχύτητα τα 100 χλμ/ώρα. Διαθέτουν κίνηση στους πίσω τροχούς, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για ντριφτ, ενώ ενσωματώνουν έναν ρεαλιστικό προσομοιωτή ήχου κινητήρα για να αναπαράγουν πιστά την εμπειρία οδήγησης ενός θρυλικού αυτοκινήτου.

Με μήκος περίπου 2,2 μέτρα, ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να υποστηρίξουν βάρος έως 300 κιλά. Το σύστημα ρυθμιζόμενων καθισμάτων είναι σχεδιασμένο να φιλοξενεί οδηγούς με ύψος από 140 έως 190 εκατοστά. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το χρώμα του αμαξώματος, τα σχέδια των αυτοκόλλητων, το εσωτερικό, τις ζάντες και την πίσω αεροτομή σύμφωνα με το προσωπικό τους γούστο.

Τα διαθέσιμα μοντέλα και το κόστος αγοράς

Εκτός από την Porsche 964, η γκάμα της End of S.T.A.Y. Automotive περιλαμβάνει μινιατούρες των Toyota Sprinter Trueno AE86, Mazda RX-7 και Nissan GTR R34. Αν και ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι οι τιμές ξεκινούν από περίπου 5.000 δολάρια για κάποια μοντέλα, η Porsche 964, που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή, κοστολογείται στα 8.800 δολάρια.