Κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου 18 στο Όρεγκον, ένα τεράστιο χαμόγελο σχηματίζεται στο δάσος, αποτέλεσμα ενός ευφάνταστου σχεδίου αναδάσωσης που συνδυάζει τη φύση με τα... emoji.

Αν και η «pareidolia» (παρειδωλία) συχνά μας κάνει να βλέπουμε πρόσωπα εκεί που δεν υπάρχουν, στην περίπτωση του Όρεγκον το χαμόγελο είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Πρόκειται για το έργο του David Hampton και του Dennis Creel της εταιρείας Hampton Lumber, οι οποίοι το 2011 αποφάσισαν να «φυτέψουν» ένα emoji στο τοπίο μεταξύ Grand Ronde και Willamina.

Το μυστικό των χρωμάτων

Για να επιτευχθεί το οπτικό αποτέλεσμα, οι δασοκόμοι χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικά είδη δέντρων. Για μάτια και στόμα φυτεύτηκαν αειθαλή έλατα Ντάγκλας, όπως και στο υπόλοιπο δάσος. Για το πρόσωπο χρησιμοποιήθηκαν δέντρα λάριξ.

Όπως εξηγεί η Kristin Rasmussen, ο λάριξ είναι ένα κωνοφόρο δέντρο με βελόνες που κιντρινίζουν και πέφτουν το φθινόπωρο, γι' αυτό και το πρόσωπο είναι ορατό μόνο αυτή την εποχή του χρόνου.

Έργο τέχνης με... ημερομηνία λήξης

Το «smiley face», με διάμετρο 91 μέτρα, δεν θα μείνει εκεί για πάντα. Καθώς ανήκει σε εταιρεία ξυλείας, τα δέντρα θα υλοτομηθούν τελικά για την παραγωγή ξύλου. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι το πρόσωπο θα παραμείνει ορατό στον ορίζοντα του Όρεγκον για τα επόμενα 30-50 χρόνια.

Ευτυχώς, όπως λένε χαριτολογώντας οι δημιουργοί, δεν επέλεξαν το «poop emoji».