Το Guangzhou CTF Financial Centre στην Κίνα δεν είναι απλώς ένας επιβλητικός ουρανοξύστης 530 μέτρων, αλλά το σπίτι των δύο ταχύτερων ανελκυστήρων στον πλανήτη, οι οποίοι αψηφούν τους νόμους της ταχύτητας.

Όταν άνοιξε τις πύλες του το 2016, το Guangzhou CTF Financial Centre στην Κίνα έγινε αμέσως το σήμα κατατεθέν της πόλης. Με 111 ορόφους πάνω από το έδαφος, το κτίριο είναι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν οι δύο υπερ-ταχείς ανελκυστήρες της Hitachi. Αυτά τα τεχνολογικά θαύματα μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες από το ισόγειο στον 95ο όροφο σε μόλις 43 δευτερόλεπτα.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, η τελική τους ταχύτητα αγγίζει τα 1.200 μέτρα το λεπτό (72 χλμ/ώρα). Μέχρι τότε, το ρεκόρ κατείχε η Toshiba με το ασανσέρ στον εμβληματικό πύργο Taipei 101, το οποίο έφτανε τα 61 χλμ/ώρα.

Η τεχνολογία πίσω από την «εκτόξευση»: Απόλυτη άνεση και ασφάλεια

Η δημιουργία του ταχύτερου ασανσέρ στον κόσμο δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τους μηχανικούς της Hitachi. Για να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες, χρησιμοποιήθηκαν κινητήρες σύγχρονου μόνιμου μαγνήτη με λεπτό προφίλ και συμπαγείς μηχανές έλξης που κάνουν το σύστημα ανύψωσης πολύ ελαφρύτερο. Επιπλέον, οι θάλαμοι των ασανσέρ έχουν σχήμα αεροδυναμικής κάψουλας για να μειώνεται η αντίσταση του αέρα κατά την κίνηση.

Η ταχύτητα είναι εντυπωσιακή, αλλά η ασφάλεια είναι το παν. Οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ειδικά τακάκια φρένων που αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 300°C, οι οποίες αναπτύσσονται λόγω της ακραίας τριβής κατά το φρενάρισμα.

Παράλληλα, διαθέτουν ενεργούς κυλίνδρους καθοδήγησης που ανιχνεύουν την παραμικρή δόνηση στις ράγες και τη διορθώνουν άμεσα, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα ομαλή διαδρομή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε τέτοια ύψη είναι η πίεση στα αυτιά των επιβατών. Υπό κανονικές συνθήκες, μια τόσο γρήγορη άνοδος θα προκαλούσε έντονη δυσφορία. Ωστόσο, η Hitachi δημιούργησε θαλάμους υπό πίεση με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που προσαρμόζει ενεργά την πίεση του αέρα, επιτρέποντας στους επιβάτες να εγκλιματιστούν ομαλά κατά τη διάρκεια της «πτήσης» τους προς την κορυφή.

