Ούτε Ελλάδα, ούτε Ισπανία: Ο νέος αγαπημένος προορισμός των Βρετανών με το ποτό στα 2,5 ευρώ

Ο νέος προορισμός των Βρετανών τουριστών που συνδυάζει καλό καιρό και χαμηλό κόστος ζωής.

Το Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Αίγυπτο, έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός των Βρετανών τουριστών τον χειμώνα, χάρη στις ήπιες θερμοκρασίες του. Την ώρα που οι τιμές στα παραδοσιακά χιονοδρομικά κέντρα της Αυστρίας και της Ελβετίας εκτοξεύονται, πολλοί Βρετανοί αναζητούν πιο οικονομικές και ευχάριστες εναλλακτικές.

Σύμφωνα με έρευνα της αεροπορικής εταιρείας easyJet που δημοσιεύτηκε στη Daily Mail, το Σαρμ ελ-Σέιχ, στο νότιο άκρο της χερσονήσου του Σινά, προσφέρει έναν συνδυασμό που είναι δύσκολο να συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλον: μέσες θερμοκρασίες μεταξύ 24 και 26 βαθμών τον χειμώνα, δέκα ώρες ηλιοφάνειας ημερησίως και προσιτό κόστος ζωής για τους ταξιδιώτες.

Ο αιγυπτιακός προορισμός συνδυάζει αναψυχή και πολιτισμό με οικονομία. Η μέση τιμή ενός γεύματος για μια τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται γύρω στα 74 ευρώ, ενώ μισό λίτρο μπίρας κοστίζει μόλις 2,50 ευρώ.

Πέρα από τις παραλίες και τα θέρετρα, οι τουρίστες μπορούν να επισκεφθούν ιστορικά αξιοθέατα όπως το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και να απολαύσουν δραστηριότητες όπως καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα στο Εθνικό Πάρκο Ρας Μοχάμεντ και στα Στενά του Τιράν, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για τους κοραλλιογενείς υφάλους τους.

Τουρισμός, γαστρονομία και αναψυχή σε καλές τιμές

Το Σαρμ ελ-Σέιχ διαθέτει ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή: πολυάριθμα θέρετρα all inclusive, διεθνές αεροδρόμιο και περιοχές αναψυχής όπως η Naama Bay και η Soho Square, με μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα.

Παρότι ορισμένες περιοχές στη βόρεια Αίγυπτο ενέχουν κινδύνους, οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για τις τουριστικές περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας, συνιστώντας απλώς αυξημένη προσοχή.

Για τους Βρετανούς που επιθυμούν να ξεφύγουν από το κρύο και να απολαύσουν διακοπές με ζεστό κλίμα και προσιτές τιμές, το Σαρμ ελ-Σέιχ προβάλλει ως ιδανική επιλογή. Ο συνδυασμός πολιτιστικού τουρισμού, ηλιόλουστων παραλιών και οικονομικής γαστρονομίας το έχει καταστήσει την αγαπημένη εναλλακτική απέναντι στους παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, προσφέροντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην αναψυχή και τον προϋπολογισμό.

