Συναγερμός στο Σύνταγμα: Άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Εκτός λειτουργίας ο σταθμός

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Πέμπτης (12/2), στις Αρχές για πρώτη ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα.

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, έπειτα από πτώση ατόμου στις ράγες.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, στη Γραμμή 2 η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μόνο στα τμήματα Ανθούπολη έως Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη έως Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα.

Ο σταθμός Σύνταγμα της Γραμμής 2 παραμένει κλειστός και δεν πραγματοποιείται ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Αντίθετα, ο σταθμός της Γραμμής 3 λειτουργεί κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο που έπεσε στις ράγες έχει τραυματιστεί σοβαρά.

