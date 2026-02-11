Αντί για το Λος Άντζελες βρέθηκε στο Τόκιο: Η απίστευτη ταλαιπωρία επιβάτη αεροπλάνου

Επιβάτης της United Airlines κατέληξε 8.000 μίλια μακριά από τον προορισμό του αφού επιβιβάστηκε σε λάθος αεροπλάνο.

Ένας επιβάτης της United Airlines έμεινε άναυδος όταν διαπίστωσε ότι βρέθηκε 8.000 μίλια μακριά από τον προορισμό του, αφού κατά λάθος επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση. Ο ταξιδιώτης κατευθυνόταν από το Λος Άντζελες προς τη Μανάγκουα της Νικαράγουας, με ενδιάμεση στάση στο Χιούστον, αλλά κατέληξε κατά λάθος στο Τόκιο.

Καθώς η τρίωρη πτήση του μετατράπηκε σε εξάωρη, ο επιβάτης συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τότε ρώτησε την αεροσυνοδό ποιο ήταν το πρόβλημα και υπήρχε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, αφού συνειδητοποίησε ότι το αεροπλάνο προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Χανέντα στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.

Η ταλαιπωρία του επιβάτη

Σύμφωνα με το The Traveler, ο επιβάτης αναγκάστηκε να παραμείνει μέσα στο αεροσκάφος, ενώ το προσωπικό εδάφους και οι αρχές μετανάστευσης διαχειρίζονταν την κατάσταση. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το αρχικό του εισιτήριο για τη Μανάγκουα του κόστισε 655 δολάρια. Ο επιβάτης έμεινε σε ξενοδοχείο στο Τόκιο για δύο νύχτες, καθώς η αεροπορική εταιρεία αναζητούσε τρόπο να τον μεταφέρει στον αρχικό του προορισμό.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη Daily Mail ότι επικοινώνησαν με την ομάδα της United Airlines στο Λος Άντζελες για να διαπιστώσουν τι συνέβη και να αποζημιώσουν τον επιβάτη. «Επικοινωνήσαμε με το αεροδρόμιο για να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτό, απευθυνθήκαμε απευθείας στον πελάτη για να ζητήσουμε συγγνώμη για την εμπειρία του και του προσφέραμε ταξιδιωτικές πιστώσεις και αποζημίωση», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Αρχικά, η United προσέφερε στον επιβάτη 300 δολάρια σε ταξιδιωτική πίστωση ως απολογία για το περιστατικό, αλλά αργότερα το ποσό αυξήθηκε στα 1.000 δολάρια, σύμφωνα με το Fox News. Το αναθεωρημένο ποσό φέρεται να οφείλεται στην κριτική που προέκυψε μετά τα έξοδα που επιβαρύνθηκε ο επιβάτης κατά τη διαμονή του στο Τόκιο, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ρούχων και των εξόδων του ξενοδοχείου, όπως ανέφερε το The Traveler.

Ο εκπρόσωπος της United επανέλαβε τις συμβουλές προς τους επιβάτες, τονίζοντας την ανάγκη να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τα στοιχεία της πτήσης τους. «Συμβουλεύουμε πάντα τους πελάτες να παρακολουθούν τις πινακίδες στην πύλη και τις ανακοινώσεις επιβίβασης, ώστε να βεβαιώνονται ότι το αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάζονται κατευθύνεται προς τον προορισμό τους», πρόσθεσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ