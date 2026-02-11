Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους

Ο τραγουδιστής υποβάλλεται σε εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά.

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από έντονες ενοχλήσεις που ένιωσε ευρισκόμενος στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Ο γνωστός τραγουδιστής αισθάνθηκε δυνατούς πόνους στην κοιλιακή χώρα και ανέβασε υψηλό πυρετό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο περιβάλλον του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν στενά του πρόσωπα και ο προσωπικός του γιατρός, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική για περαιτέρω έλεγχο.

Από την πρώτη στιγμή υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία των συμπτωμάτων. Δεν αποκλείεται μάλιστα να παραμείνει και σήμερα στο θεραπευτήριο, μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται κανονικά με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.