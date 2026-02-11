Οπαδοί του Αστ. Καισαριανής και του Ηλυσιακού πλακώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη: Ρόπαλα, μαχαίρια και 2 τραυματίες

Επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη ανάμεσα σε οπαδούς του Αστέρα Καισαριανής και του Ηλυσιακού.

Νέο σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) στην Πανεπιστημιούπολη. Σύμφωνα με το Debater, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, οπαδοί του Αστέρα Καισαριανής και του Ηλυσιακού έδωσαν ραντεβού στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν αρκετά άτομα ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 18χρονος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που εντόπισαν και κατάσχεσαν ρόπαλα και μαχαίρια.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στα επεισόδια συνεχίζεται.

