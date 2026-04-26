Νεκρή 32χρονη influencer στο Λονδίνο: Κατηγορείται πρώην παίκτρια του X Factor (vid)

32χρονη influencer βρήκε τραγικό θάνατο σε πολυσύχναστο δρόμο του Λονδίνου και πρώην παίκτρια του X Factor αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Τραγικό θάνατο βρήκε η 32χρονη influencer Κλαούντια Ζακρζέφσκα, γνωστή ως Klaudia Glam, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο κέντρο του Λονδίνου, με την πρώην παίκτρια του X Factor, Γκαμπριέλ Καρίνγκτον, να αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής (19/4) στην πολυσύχναστη περιοχή του Σόχο, κοντά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η 32χρονη influencer παρασύρθηκε από το όχημα που φέρεται να οδηγούσε η Καρίνγκτον.

Η Ζακρζέφσκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει μόνιμες βλάβες.

Βαρύ το κατηγορητήριο για την Γκαμπριέλ Καρίνγκτον

Η αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε στη σύλληψη της 29χρονης Καρίνγκτον, η οποία κατάγεται από το Μάντσεστερ και είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό το 2013 μέσα από τη συμμετοχή της στο συγκρότημα Miss Dynamix στο «X Factor».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν την επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά την κατάληξη της Ζακρζέφσκα, η τελευταία κατηγορία αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.

