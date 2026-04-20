Michael: Χωρίς το σκάνδαλο της σεξουαλικής κακοποίησης η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον - Συζητήσεις για sequel

Η πολυαναμενόμενη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, Michael, κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη

Η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έχει τον προβολέα στραμμένο πάνω της αυτή την εβδομάδα. Μετά από δύο αναβολές και πολλές συζητήσεις, κατάφερε το Michael στην άκρη του τούνελ και να ταξιδέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ωστόσο, όση νοσταλγία και να νιώθουν οι θεατές, ο διχασμός που επικρατεί ρίχνει σκιές στην βιογραφία του βασιλιά της ποπ.

Αυτό συνέβη καθώς η ταινία Michael πρόκειται να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εκδοχή για τον αείμνηστο τραγουδιστή και να κλείσει με τον Μάικλ Τζάκσον στο απόγειο της καριέρας του. Όπως γράφει το Variety, η ταινία επρόκειτο να ξεκινήσει με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ζωής του, με μία σκηνή όπου ο βασιλιάς της ποπ κοιτάζει το είδωλό του στον καθρέφτη, αποτυπώνοντας το θλιμμένο του βλέμμα καθώς τα φώτα από περιπολικά αναβοσβήνουν πίσω του.

