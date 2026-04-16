Η Αν Χάθαγουεϊ υιοθέτησε την naked dress αισθητική με ένα φόρεμα όλο μαύρη δαντέλα

Η Αν Χάθαγουεϊ τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά με μια τολμηρή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη.

Η βραβευμένη ηθοποιός, Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» σε ειδική εκδήλωση για τη νέα της ταινία «Mother Mary», με τη στιλιστική της επιλογή να μην περνά απαρατήρητη.

Σε αντίθεση με τις πιο κλασικές και κομψές επιλογές που την έχουμε συνηθίσει, η Αν Χάθαγουεϊ επέλεξε αυτή τη φορά ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σύνολο.

Φόρεσε ένα διάφανο, όλο μαύρη δαντέλα φόρεμα, εφαρμοστό, που υμνεί την αισθητική του naked dress. Το σύνολό της συνδύασε με ένα μαύρο oversized σακάκ, chunky ψηλοτάκουνα παπούτσια και με μια μαύρη τσάντα που ταίριαζε αρμονικά με το υπόλοιπο σύνολο.

