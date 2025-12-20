Ο Drake πήγε πάλι «κουβά»: Το ποσό που έχασε στη μάχη Jake Paul-Anthony Joshua

Η διαβόητη «κατάρα του Drake» χτύπησε ξανά, καθώς ο ράπερ έχασε ένα ακόμα μεγάλο ποσό στον αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στον Jake Paul και τον Anthony Joshua.

Η «κατάρα» του Drake συνεχίζεται! Ο Καναδός ράπερ πόνταρε ξανά ένα μεγάλο ποσό, αυτή τη φορά υπέρ του Jake Paul στην αναμέτρηση πυγμαχίας απέναντι στον Anthony Joshua, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix.

Η αλήθεια είναι πως η «μάχη» ανάμεσα σε έναν YouTuber και έναν πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών είναι λίγο άνιση, κάτι που αποδείχθηκε και μέσα στο ρινγκ, με τον Βρετανό πυγμάχο να ρίχνει νοκ άουτ τον Paul στον έκτο γύρο.

Jake Paul lands a strong jab in the 3rd 👀 pic.twitter.com/48utDY7ieE — Uncrowned (@uncrownedcombat) December 20, 2025

Το ποσό που έχασε ο Drake

Παρόλο που η εμφανής διαφορά στα επίπεδα εμπειρίας έκανε τον Joshua φαβορί για τον αγώνα, το γεγονός ότι ο Drake στοιχημάτισε υπέρ του Paul, έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο του YouTuber. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Καναδός ράπερ έχει χάσει μια σειρά από υψηλού προφίλ στοιχήματα όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα οι χρήστες στα social media να τρολάρουν, λέγοντας ότι απλώς να συνέβαλε στην ήττα του Paul.

Ο Drake, πόνταρε 200.000 δολάρια στο Stake, σχολιάζοντας: «Jakeyyyyy boy. Κλείδωσε». Προηγουμένως, ο Drake είχε ποντάρει το αστρονομικό ποσό των 565.000 δολαρίων υπέρ του Tyson Fury να νικήσει τον Oleksandr Usyk τον Μάιο του 2024, αλλά το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε την επιλογή του.

Οι «κουβάδες» του Drake και τα κέρδη του

Και τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, ο ράπερ από το Τορόντο έχασε 355.000 δολάρια αφού προέβλεψε ότι ο Mike Tyson θα νικήσει τον Paul. Τελικά, ο YouTuber νίκησε τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών με ομόφωνη απόφαση.

Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι ο Drake δεν κατέχει την... τέχνη του στοιχήματος, μια ιστοσελίδα που εξέτασε αυτήν την υποτιθέμενη «κατάρα» δείχνει ότι ο μουσικός έχει στην πραγματικότητα κέρδος 413.000 δολαρίων από τα δημόσια στοιχήματά του σε αθλητικά γεγονότα.

Από τα 82 στοιχήματα που έχει δημοσιοποιήσει, ο 39χρονος έχει στοιχηματίσει το αστρονομικό ποσό των 35,75 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει δει επιστροφή 36,17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το NFL είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Drake στα στοιχήματα, με κέρδος 1,68 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, ο ράπερ έχει ζημιά 1,90 εκατομμυρίων δολαρίων από στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επίσης, ο Καναδός μουσικός λατρεύει να στοιχηματίζει στο UFC από όλα τα αθλήματα, με 25 στοιχήματα να έχουν γίνει γνωστά στο κοινό.

