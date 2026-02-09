Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι προκαλεί στην υγεία μας η παρακολούθηση σημαντικών αγώνων 

Η ένταση, το άγχος και ο ενθουσιασμός για ένα ντέρμπι δεν είναι πάντα ακίνδυνα. Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες για την καρδιά και την ψυχική υγεία των φιλάθλων.

Η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή αγώνων, όπως το Super Bowl, ένας τελικός Κυπέλλου, ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι τύπου Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, αποτελεί για εκατομμύρια φιλάθλους μια ιεροτελεστία γεμάτη ένταση, προσμονή και συναισθηματικές εξάρσεις.

Φωνές, πανηγυρισμοί, απογοήτευση, αλκοόλ και αγωνία συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που κάνει τον αγώνα αξέχαστο. Ωστόσο, πίσω από το θέαμα και τη διασκέδαση, η επιστήμη προειδοποιεί ότι τέτοιου μεγέθους αθλητικά γεγονότα μπορεί να έχουν και λιγότερο ευχάριστες επιπτώσεις στην υγεία.

Αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών

Ο έντονος ενθουσιασμός δεν είναι χωρίς κόστος για τον οργανισμό. Έρευνες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια κρίσιμων αγώνων παρατηρείται αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και μεγαλύτερη συχνότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports. Οι ερευνητές παρακολούθησαν φιλάθλους της γερμανικής ομάδας Arminia Bielefeld, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Κυπέλλου το 2025. Σύμφωνα με τα δεδομένα από έξυπνους μετρητές (ρολόγια), τα επίπεδα στρες των οπαδών αυξήθηκαν κατά 41% την ημέρα του αγώνα σε σύγκριση με μια συνηθισμένη ημέρα.

«Ήταν ένας αγώνας ιστορικής σημασίας για την ομάδα, κάτι σαν παραμύθι», εξηγεί ο Christian Deutscher, καθηγητής αθλητικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld και επικεφαλής της έρευνας. Όπως σημειώνει, η ημέρα του τελικού ήταν ξεκάθαρα η πιο αγχωτική σε ολόκληρη την περίοδο παρακολούθησης, που εκτεινόταν από δέκα ημέρες πριν έως δέκα εβδομάδες μετά τον αγώνα.

Αυξημένο στρες μετά από ήττα

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι φίλαθλοι που κατανάλωσαν αλκοόλ παρουσίασαν υψηλότερους καρδιακούς παλμούς, ενώ όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα από το γήπεδο βίωσαν μεγαλύτερη σωματική και ψυχολογική ένταση σε σχέση με εκείνους που τον είδαν από την τηλεόραση. Μετά την οδυνηρή ήττα της ομάδας, τα επίπεδα στρες παρέμειναν αυξημένα για πολλές ώρες.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μελέτη του 2009 ανέδειξε αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα στο Λος Άντζελες τις ημέρες που ακολούθησαν την ήττα των Rams στο Super Bowl του 1980. Αντίθετα, όταν οι Raiders κατέκτησαν το τρόπαιο το 1984, παρατηρήθηκε συνολική μείωση της θνησιμότητας.

Ο Keith Churchwell, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, συγκρίνει το φαινόμενο του Super Bowl με την αύξηση των καρδιακών προσβολών που καταγράφεται παραδοσιακά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. «Για άτομα με χρόνιες παθήσεις, το άγχος τέτοιων γεγονότων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο», τονίζει, προσθέτοντας ότι πολλοί ξεχνούν να λάβουν τα φάρμακά τους ή υπερβάλλουν στην κατανάλωση αλκοόλ και φαγητού. Παράγοντας επιβάρυνσης μπορεί να αποτελέσει και το στοίχημα, που εντείνει το ψυχολογικό φορτίο.

Η ταύτιση με μια ομάδα

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι η παρακολούθηση αθλητικών αγώνων δεν είναι από μόνη της επιβλαβής. Αντιθέτως, μπορεί να έχει και θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία. Ο καθηγητής ψυχολογίας Daniel Wann από το Πανεπιστήμιο Murray State επισημαίνει ότι η ταύτιση με μια ομάδα ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν και μειώνει εκείνο της μοναξιάς.

Σε έρευνα του 2024, πολλοί φίλαθλοι δήλωσαν ότι μέσω του αθλητισμού νιώθουν κοινωνική σύνδεση και συλλογική αυτοεκτίμηση. «Είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου», σημειώνει ο Wann. «Ο αθλητισμός το προσφέρει αυτό με έναν μοναδικό τρόπο».

Για μια πιο ασφαλή εμπειρία σημαντικών αγώνων, οι ειδικοί συνιστούν μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ, πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, επαρκή ύπνο και συνέπεια στη λήψη φαρμάκων. Και σε περίπτωση ήττας, μια πιο σφαιρική ματιά στη συνολική πορεία της ομάδας που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της απογοήτευσης. Όπως τονίζει ο Wann, «το αποτέλεσμα έχει σημασία, αλλά δεν είναι το μόνο που αξίζει να θυμόμαστε».

