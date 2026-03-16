H ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη ανάμεσα στις παρουσιάστριες του Real View: Μειώνεται η διάρκεια και... οι μισθοί

Τι συμβαίνει με την εκπομπή του OPEN, Real View; Τα χαμηλά νούμερα, η ένταση ανάμεσα στις παρουσιάστριες και οι χαμηλότεροι μισθοί.

Κανονικά και παρά τις φήμες το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαρτίου για αποχώρηση μιας εκ των τεσσάρων παρουσιαστριών από το «The Real View» στη νέα μεσημεριανή version της εκπομπής του Open, αυτή συνεχίζει με πλήρη απαρτία.

Θα έχει μειωμένη πλέον διάρκεια και αυτός είναι και ο λόγος που η παραγωγή με τη σύμφωνη γνώμη του Open προχώρησε σε μεγάλη μείωση της τάξης του 30% στις αποδοχές και των τεσσάρων κυριών. Δύο εκ των τεσσάρων αντέδρασαν έντονα και μια απείλησε και με αποχώρηση. Την ίδια στιγμή το κλίμα μεταξύ τους σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι καλό και αυτό έχει να κάνει με απόψεις που είχαν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το κλίμα την προηγουμένη εβδομάδα ήταν παγωμένο πριν την έναρξη της εκπομπής, στα διαφημιστικά διαλλείματα, αλλά και μετά το τέλος της.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr