Δημήτρης Οικονόμου: «Κάθε Δευτέρα πρωί μου κάνουν αλκοτέστ» (vid)

O Δημήτρης Οικονόμου αποκάλυψε ότι κάθε Δευτέρα πρωί που πηγαίνει στον ΣΚΑΪ για την εκπομπή, υποβάλλεται σε αλκοτέστ.

Ο Δημήτρης Οικονόμου αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ότι ξημερώματα της Δευτέρας (16/3) υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ. Μάλιστα, όπως είπε, το ίδιο του συμβαίνει σχεδόν κάθε Δευτέρα που πηγαίνει στην εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος τόνισε: «Τώρα το βρήκαμε σχοινί-κορδόνι, κάθε Δευτέρα πρωί αλκοτέστ. Καθίστε ρε παιδιά, στη δουλειά πάμε το πρωί. Σήμερα, πάλι αλκοτέστ, σε άλλο σημείο όμως. Την προηγούμενη φορά ήταν λίγο μετά το Καλλιμάρμαρο, τώρα ήταν στη Συγγρού-Φιξ. Δεν πέρναγε κουνούπι, σε κανένα από τα δυο ρεύματα. Πριν από μένα ήταν ένα λεωφορείο. Δεν περνάει κανείς…».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε αστειευόμενος: «Τελοσπάντων, κάναμε το αλκοτέστ μας, βγήκαμε καθαροί για ακόμη μια φορά. Την άλλη Δευτέρα θα έχω μαζί μου ένα μπουκαλάκι, επίτηδες, να πιω μια γουλιά πριν, να έχει λίγο ενδιαφέρον…».

