Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας για το ντύσιμό της

Παρατήρηση για την αμφίεσή της δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη η οποία βρίσκεται ταξίδι στο Ριαντ της Σαουδικής Αραβίας με τον σύντροφό της.

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ταξίδεψε η Ιωάννα Τούνη χωρίς να έχει ιδέα για τον προορισμό της. Ο σύντροφός της Δημήτρης Σπυριδώνης της έκανε δώρο ένα ταξίδι έκπληξη κρατώντας τον προορισμό μυστικό. Τα ρούχα που είχε πάρει μαζί της η influencer ήταν επιλογές της στυλίστριας της εταιρείας της με την οποία βρισκόταν σε συνεννόηση ο σύντροφος της Ιωάννας.

Παρά την προσπάθεια που όπως λέει κατέβαλε με την ενδυμασία, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία του Ριάντ γιατί το ρούχο που φορούσε είχε σκίσιμο στη γάμπα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr