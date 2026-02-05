Η παράξενη ληστεία κρεάτων που έστειλε έναν άνδρα στη φυλακή

Μια παράξενη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο στη Φλόριντα, όπου άνδρας συνελήφθη για κλοπή κρεάτων αξίας 3.500 δολαρίων, το οποίο πέταξε μετά από αποτυχημένο ρομαντικό δείπνο.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής τροφίμων οδήγησε έναν άνδρα από τη Φλόριντα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αφού φέρεται να αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες κρέατος από δύο καταστήματα και στη συνέχεια να τις πέταξε, όταν τα σχέδιά του δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Heannys O. Alvarez Reyna κατηγορείται ότι στις αρχές Ιανουαρίου έκλεψε κομμάτια αρνιού και βοδινού, συνολικής αξίας περίπου 1.500 δολαρίων, από σούπερ μάρκετ στην περιοχή Palm Coast.

Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα περίπου 20 λεπτά μετά, φέρεται να επισκέφθηκε δεύτερο κατάστημα, από όπου αφαίρεσε φιλέτα χοιρινού, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των κλεμμένων προϊόντων σε περίπου 3.500 δολάρια.

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν, σύμφωνα με τις καταθέσεις του ίδιου, ο Reyna μετέφερε το κρέας στο σπίτι της συντρόφου του, με σκοπό να της ετοιμάσει δείπνο. Εκεί, όμως, φέρεται να τη βρήκε να μαζί με έναν άλλον άνδρα, με τον οποίο ετοιμαζόταν να δειπνήσει.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, το περιστατικό τον έκανε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του, με αποτέλεσμα να πετάξει σχεδόν όλη την ποσότητα του κλεμμένου κρέατος. Οι αρχές, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ταυτοποίησαν τον ύποπτο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο Reyna αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για κλοπή προϊόντων μεγάλης αξίας, ενώ κρατείται εν αναμονή των επόμενων δικαστικών διαδικασιών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ