Δρόμος στρωμένος με χρυσό και 1.000 μαγαζιά: Το σχέδιο του Ντουμπάι που προκαλεί δέος

Το Golden District της Deira υπόσχεται να μετατρέψει το Ντουμπάι σε απόλυτο hub παγκόσμιου εμπορίου χρυσού.

Το Ντουμπάι ετοιμάζει ένα ακόμη project υπερβολής, αυτή τη φορά αφιερωμένο αποκλειστικά στο πιο λαμπερό μέταλλο του πλανήτη. Οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» για τη δημιουργία του Golden District στην περιοχή Deira, ενός τεράστιου εμπορικού και τουριστικού κόμβου γύρω από το χρυσό.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερα από 1.000 καταστήματα, έξι ξενοδοχεία, δεκάδες εστιατόρια, εμπορικό κέντρο, 2.200 κατοικίες, 8.000 θέσεις στάθμευσης και δύο στάσεις μετρό. Η λεπτομέρεια όμως που τραβάει τα βλέμματα είναι μία: μια οδός που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα είναι στρωμένη με χρυσό.

Ένας ολόκληρος κόσμος γύρω από το πολύτιμο μέταλλο

Η φιλοδοξία είναι σαφής. Η Deira θέλει να εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίκεντρο εμπορίου χρυσού, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο δραστηριότητες όπως πώληση, αγορά, σχεδιασμό, μεταποίηση, αποθήκευση και διεθνή διακίνηση. Από μικρά κοσμηματοπωλεία μέχρι μεγάλες εταιρείες, ολόκληρη η αλυσίδα αξίας του χρυσού θα έχει παρουσία.

Παράλληλα, σχεδιάζονται εμπειρίες που θα συνδέονται με το «χρυσό» brand: θεματική γαστρονομία, πολυτελείς υπηρεσίες ομορφιάς, premium drinks και φυσικά αγοραπωλησίες ράβδων χρυσού. Το project δεν στοχεύει μόνο στους εμπόρους, αλλά και στους τουρίστες που αναζητούν την υπερβολή που έχει ταυτιστεί με το Ντουμπάι.

Το ερώτημα που ήδη τίθεται είναι περισσότερο συμβολικό: θα πρόκειται για πραγματική επιφάνεια με χρυσή επένδυση ή για αρχιτεκτονικό concept που απλώς θα παραπέμπει στο πολύτιμο μέταλλο; Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα και μόνο αρκεί για να δημιουργήσει παγκόσμιο θόρυβο.

Από πού έρχεται όλος αυτός ο χρυσός

Το Ντουμπάι δεν διαθέτει δικά του κοιτάσματα χρυσού. Η ισχύς του βασίζεται στον ρόλο του ως διεθνές hub εισαγωγής, επεξεργασίας και επανεξαγωγής. Μεγάλο μέρος του ακατέργαστου χρυσού προέρχεται από αφρικανικές χώρες όπως το Μάλι, η Γκάνα, η Γουινέα, το Σουδάν και η Νότια Αφρική, ενώ σημαντικές ποσότητες φτάνουν και μέσω ενδιάμεσων κέντρων διύλισης ή διαμετακόμισης.

Ελβετία και Τουρκία λειτουργούν κυρίως ως κόμβοι επεξεργασίας και μεταφοράς, ενώ μετά τις δυτικές κυρώσεις αυξήθηκαν και οι ροές χρυσού από τη Ρωσία προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ντουμπάι έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο διύλισης και επαναδιάθεσης του μετάλλου, με δεκάδες εταιρείες και διυλιστήρια να δραστηριοποιούνται υπό την «ομπρέλα» του DMCC.

Ο ρόλος του ως δεύτερου μεγαλύτερου κόμβου εμπορίου χρυσού παγκοσμίως ενισχύεται από τη γεωγραφική θέση ανάμεσα σε Ασία, Αφρική και Ευρώπη, αλλά και από το ευέλικτο κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο. Η σύνδεση με αγορές-γίγαντες όπως η Ινδία και η Κίνα, καθώς και η δυνατότητα γρήγορης διύλισης και επανεξαγωγής, καθιστούν το εμιράτο βασικό «σταυροδρόμι» του παγκόσμιου χρυσού.

