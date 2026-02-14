Δολοφονία Ναβάλνι: Με δηλητηριώδη βάτραχο τον σκότωσε πράκτορας του Πούτιν, επιβεβαιώνει η Γαλλία

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον Πούτιν για τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι με δηλητηριώδη βάτραχο από το Εκουαδόρ.

Στις 16 Φεβρουαρίου του 2024, ο Ρώσος πολιτικός ακτιβιστής, Αλεξέι Ναβάλνι, που δεν δίσταζε να κριτικάρει τον Βλάντιμιρ Πούτιν με κάθε ευκαιρία, δηλητηριάστηκε και βρήκε άδοξο θάνατο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν υποψιαστεί πως υπεύθυνος της πράξης αυτής ήταν ο Ρώσος πρόεδρος.

Σήμερα, δύο χρόνια παρά δύο μέρες μετά, κατά τη Διάσκεψη του Μονάχου, πέντε Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ανοίξουν τη συγκεκριμένη αντζέντα και να κατηγορήσουν ευθέως τον Πούτιν για ηθική αυτουργία σε δολοφονία.

