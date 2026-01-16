Κόκκινο κρέας: Πού βάζουν το όριο οι ειδικοί μετά τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

Οι νέες συστάσεις χαλαρώνουν τους περιορισμούς, αλλά οι ειδικοί επιμένουν στο μέτρο και στην αποφυγή των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Αλλαγές στη συζήτηση γύρω από το κόκκινο κρέας, φέρνουν οι νέες διατροφικές συστάσεις που εκδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μικροσκόπιο έρχονται και τα πλήρη γαλακτοκομικά καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για το τι θεωρείται τελικά ασφαλές για την υγεία.

Για χρόνια, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούσαν ότι η κατανάλωση περισσότερων από τρεις έως τέσσερις μερίδες κόκκινου κρέατος την εβδομάδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κορεσμένα λιπαρά που αυξάνουν την LDL («κακή») χοληστερόλη.

