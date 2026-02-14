Ναβάλνι: Τι είναι το «δηλητήριο βατράχου» και πώς παραλύει καρδιά και αναπνοή

Οι ειδικοί εξηγούν πώς δρα η τοξίνη από δηλητηριώδεις βατράχους που φέρεται να συνδέεται με τον θάνατο του Ναβάλνι.

Οι κατηγορίες για δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, με δυτικές πηγές να κάνουν λόγο για τοξίνη που σχετίζεται με δηλητηριώδεις βατράχους από το Εκουαδόρ. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι γνωστές για την εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξική δράση τους και, σε ανθρώπους, ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να αποδειχθούν θανατηφόρες.

Σύμφωνα με το Sky News, ειδικοί εκτιμούν ότι η τοξίνη που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα δεν προήλθε απευθείας από τους βατράχους, αλλά παρασκευάστηκε συνθετικά σε εργαστήριο, κάτι που την καθιστά δυσκολότερα ανιχνεύσιμη σε τυπικούς τοξικολογικούς ελέγχους.

Πώς δρα η τοξίνη στον ανθρώπινο οργανισμό

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τέτοιου τύπου τοξίνες επηρεάζουν άμεσα το μυϊκό σύστημα και κυρίως την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα. Η δράση τους προκαλεί παράλυση, οδηγώντας σε ραγδαία πτώση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα. Όταν η καρδιακή λειτουργία αποδυναμώνεται και ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει επαρκές οξυγόνο, μπορεί να επέλθει θάνατος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, συχνές παρενέργειες είναι η ναυτία και ο εμετός, συμπτώματα που έχουν αναφερθεί και σε περιγραφές της κατάστασης στην οποία φέρεται να βρέθηκε ο Ναβάλνι λίγο πριν την κατάρρευσή του.

Δύσκολη ανίχνευση και εργαστηριακή παραγωγή

Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά αυτών των τοξινών είναι ότι δεν εντοπίζονται εύκολα σε συνήθεις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν ώστε να καλυφθεί η πραγματική αιτία δηλητηρίασης, ιδιαίτερα αν η ουσία έχει τροποποιηθεί ή παραχθεί συνθετικά.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, αν και η έρευνα σε ανθρώπους είναι περιορισμένη για προφανείς ηθικούς λόγους, διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε 10 έως 20 λεπτά από τη λήψη επαρκούς δόσης.

Η επίσημη εκδοχή και οι διεθνείς αντιδράσεις

Οι ρωσικές αρχές έχουν αποδώσει τον θάνατο του Ναβάλνι σε φυσικά αίτια, κάνοντας λόγο για καρδιακό πρόβλημα που σχετίζεται με χρόνια αρρυθμία και υψηλή αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, συγγενείς και δυτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι εργαστηριακές εξετάσεις βιολογικού υλικού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης σπάνιων τοξινών που ανιχνεύονται δύσκολα.

