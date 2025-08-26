Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν πίνετε Coca-Cola Zero κάθε μέρα

Η Coca-Cola Zero δεν έχει θερμίδες ή ζάχαρη, αλλά η καθημερινή κατανάλωσή της μπορεί να επηρεάσει τα οστά, το μικροβίωμα (τρισεκατομμύρια βακτήρια που ζουν στο σώμα μας) και τη διατροφική σας ισορροπία.

Η Coca-Cola Zero έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας επιλογή για όσους θέλουν τη γεύση της κλασικής κόκα κόλα, αλλά χωρίς ζάχαρη και πολλές θερμίδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατανάλωσης, το 2023 κάθε Ισπανός ήπιε κατά μέσο όρο 7 λίτρα από αυτό το είδος αναψυκτικού, ενδεικτικό ότι πρόκειται για μια συνήθεια που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Όμως, πόσο αθώα είναι η καθημερινή κατανάλωσή του;

Τι περιέχει πραγματικά το αναψυκτικό

Η Coca-Cola Zero δεν περιέχει ζάχαρη ούτε έχει πολλές θερμίδες, αλλά η γλυκύτητά της προέρχεται από τεχνητά γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ακεσουλφάμη Κ (200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη). Περιλαμβάνει, επίσης, ανθρακούχο νερό, φωσφορικό οξύ, καραμελένια χρωστική και καφεΐνη. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα ποτό που δεν προσφέρει θρεπτικά συστατικά, δεν περιέχει βιταμίνες, μέταλλα ή φυτικές ίνες.

Σε σχέση με την κανονική Coca-Cola, η έκδοση «Zero» θεωρείται σίγουρα πιο «φιλική» προς τη διατροφή, αφού δεν επιβαρύνει με θερμίδες και σάκχαρα. Για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την κατανάλωση ζάχαρης, μπορεί να λειτουργήσει ως καλύτερη εναλλακτική.

Οι κίνδυνοι της καθημερινής κατανάλωσης

Παρά την «ελαφριά» της εικόνα, η καθημερινή κατανάλωση Coca-Cola Zero εμπεριέχει κινδύνους.

Εθισμός στη γλυκιά γεύση: Η συχνή πρόσληψη τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να ενισχύσει την προτίμηση για γλυκά τρόφιμα και να δυσκολέψει την προσαρμογή σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

Καφεΐνη: Αν και σε μέτρια ποσότητα, μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση, αυξάνοντας την ανάγκη για τακτική κατανάλωση.

Υγεία των οστών και των δοντιών: Το φωσφορικό οξύ που περιέχεται στα αναψυκτικά τύπου κόλα έχει συσχετιστεί με χαμηλότερη οστική πυκνότητα και φθορά των δοντιών, ειδικά σε άτομα με κακή διατροφή ή ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου.

Πεπτικό σύστημα: Η υπερβολική χρήση γλυκαντικών έχει συνδεθεί με διαταραχές στο μικροβίωμα (τρισεκατομμύρια βακτήρια που ζουν στο σώμα μας) του εντέρου, αν και οι μελέτες παραμένουν σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ειδικές ομάδες, όπως άτομα με οστεοπόρωση, υπέρταση, αϋπνία, εγκυμονούσες γυναίκες ή όσοι πάσχουν από φαινυλκετονουρία (σχετικά σπάνιο κληρονομικό μεταβολικό νόσημα), θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Υπάρχουν καλύτερες επιλογές;

Η πιο υγιεινή επιλογή παραμένει το νερό. Όμως, για όσους αναζητούν εναλλακτικές, οι ειδικοί προτείνουν:

Ανθρακούχο νερό με φρούτα ή βότανα.

Ροφήματα χωρίς ζάχαρη, όπως πράσινο τσάι ή αφεψήματα βοτάνων.

Σπιτικά smoothies με φρούτα και λαχανικά, χωρίς πρόσθετα γλυκαντικά.

Κομπούχα (τσάι), με προσοχή στην επιλογή προϊόντων και με διατηρημένα τα προβιοτικά.

Η Coca-Cola Zero μπορεί να καταναλωθεί με μέτρο, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά το νερό ούτε να γίνεται καθημερινή συνήθεια. Όπως σημειώνουν οι διατροφολόγοι, το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία: τα αναψυκτικά μπορούν να έχουν θέση στη διατροφή μας, αρκεί να παραμένουν εξαίρεση και όχι κανόνας.

