Η Coca-Cola αλλάζει συνταγή μετά από «παρέμβαση» Τραμπ και επιστρέφει στη ζάχαρη

Μετά από δημόσια πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, η Coca-Cola αλλάζει για πρώτη φορά τη συνταγή του πιο διάσημου αναψυκτικού στον κόσμο.

Η Coca-Cola φέρνει μια… γλυκιά επανάσταση στις ΗΠΑ, αλλά αυτή τη φορά με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι λανσάρει μια νέα εκδοχή του κλασικού αναψυκτικού της, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης με φυσική ζάχαρη που χρησιμοποιούσε ως σήμερα.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η αλλαγή ήρθε μετά από δημόσια πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά «πιο καθαρή» συνταγή από την εταιρεία.

Η «νέα» Coca-Cola με ζάχαρη

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι το προϊόν έχει αρχίσει να διανέμεται σταδιακά με την νέα της μορφή σε επιλεγμένες πόλεις και σημεία πώλησης. Η Coca-Cola είχε ήδη ανακοινώσει από τον Ιούλιο πως σκοπεύει να δοκιμάσει αυτή τη νέα εκδοχή, μετά την παρέμβαση Τραμπ, που διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία «δέχτηκε να αλλάξει τη φόρμουλά της».

Η χρήση σιροπιού γλυκόζης με υψηλή φρουκτόζη έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους τεχνητά γλυκαντικά. Παρότι η Coca-Cola υποστηρίζει ότι το σιρόπι αυτό είναι πιο φτηνό και εύκολα διαθέσιμο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ζαχαρούχα ποτά, ανεξαρτήτως πηγής γλυκαντικού, παραμένουν ανθυγιεινά.

Το νέο λανσάρισμα συμπίπτει με τη στρατηγική της εταιρείας να δώσει έμφαση σε πιο “light” επιλογές και σε ροφήματα χωρίς θερμίδες, όπως η ανανεωμένη BodyArmor. Παράλληλα, οι πωλήσεις της Coca-Cola Zero σημείωσαν αύξηση 14% παγκοσμίως το τελευταίο τρίμηνο, οδηγώντας τις μετοχές της εταιρείας σε άνοδο άνω του 3%.

