Γιατί τα μπαρ στην Ισπανία μπορούν να αρνηθούν πληρωμές με περισσότερα από 50 κέρματα;

Η Τράπεζα της Ισπανίας επιτρέπει στα μπαρ και καταστήματα να αρνούνται πληρωμές με πάνω από 50 κέρματα, προστατεύοντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα της Ισπανίας ξεκαθαρίζει ότι τα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαρ και εστιατορίων, δεν υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές που περιλαμβάνουν περισσότερα από 50 κέρματα, ανεξάρτητα από την ονομαστική τους αξία.

Η πρακτική πληρωμών με πολλά κέρματα εξακολουθεί να είναι συνηθισμένη, ειδικά όταν οι πελάτες θέλουν να απαλλαγούν από τα ρέστα τους. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις η διαδικασία αυτή δημιουργεί προβλήματα, καθώς η καταμέτρηση και η κατάθεση μεγάλου αριθμού νομισμάτων στις τράπεζες απαιτεί χρόνο και πρόσθετο κόστος.

Στην περίπτωση των κερμάτων του ενός σεντ, το όριο σημαίνει ότι ένα μπαρ είναι υποχρεωμένο να δεχτεί έως 50 κέρματα. Αν ένας πελάτης προσπαθήσει να πληρώσει με περισσότερα, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει άλλη μορφή πληρωμής, όπως χαρτονομίσματα, κέρματα μεγαλύτερης αξίας ή κάρτα, χωρίς να παραβιάζει τον κανονισμό.

Η Τράπεζα της Ισπανίας επισημαίνει ότι ο περιορισμός ισχύει και για τις τράπεζες, οι οποίες συχνά χρεώνουν τέλη για την καταμέτρηση μεγάλων ποσοτήτων κερμάτων. Οι επιχειρήσεις συνιστάται να συμφωνούν με την τράπεζά τους ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών για την κατάθεση, την καταμέτρηση και τη μετατροπή μεγάλων όγκων κερμάτων σε τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα) ή πιστώσεις λογαριασμού.

Ο νόμος επιδιώκει να εξισορροπήσει το δικαίωμα του πελάτη να πληρώνει με μετρητά και την ανάγκη των επιχειρήσεων να λειτουργούν χωρίς λειτουργικά εμπόδια, θέτοντας ένα σαφές και εύκολα εφαρμόσιμο όριο: κανένα κατάστημα δεν υποχρεούται να δέχεται περισσότερα από 50 κέρματα σε μία πληρωμή.

